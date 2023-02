Jardinage : tout ce qu’il faut savoir sur le semis d’aubergine

Sur notre territoire, c’est assez compliqué de garder en vie une aubergine d’une année sur l’autre à cause des températures trop froides l’hiver. L’aubergine appartient à la famille des solanacées. Dans cette famille de légumes, on retrouve les tomates, les poivrons, les piments et les pommes de terre par exemple. Pourquoi je vous dis ça ? Car c’est une information a avoir en tête au moment de la plantation pour éviter de les planter les uns à côté des autres !

Avant tout, il faut savoir que cette culture demande énormément de soleil ! Si vous habitez au Nord de la Loire et que vous n’avez pas de serre, ce sera très compliqué d’avoir des récoltes, je ne dis pas que ce sera impossible car j’y arrive mais ce sera en faible quantité. Il faudra aussi choisir la bonne exposition, protéger vos cultures du vent, du froid… Alors qu’avec une serre, c’est tout de suite beaucoup plus simple !

Il existe énormément de variétés, des variétés hâtives, idéales quand on manque de chaleur, des variétés résistantes aux chaleurs et si vous n’avez pas de jardin mais un balcon, il existe aussi des variétés comme la Slim Jim que vous pouvez cultiver en jardinière ou en pot ! Bref, il en existe pour tous les goûts ! Si je vous parle aujourd’hui de l’aubergine, c'est parce que ça y est, c’est le moment idéal pour commencer les semis. On réalisera ses semis au chaud, il faut une température d’au minimum 20°C pour que les graines commencent à germer.

Comment planter vos semis

On commence par remplir notre barquette de terreau jusqu’en haut, on s’arrête environ 2 cm en dessous du bord ! On tasse ensuite le terreau avec un tasseau de bois, on tapote sur le terreau sans forcer ! On espace ensuite nos graines d’environ 2-3 cm puis on recouvre sur 1 cm de hauteur maximum les graines avec du terreau mais attention : on utilise notre tamis pour avoir un terreau très fin sur le dessus. On tapote tout doucement avec le tasseau pour que les graines soient bien au contact du terreau puis on humidifie le tout avec un pulvérisateur !

On peut maintenant placer nos barquettes au chaud en attendant la levée des semis ! Petite astuce, ne placez pas votre barquette au soleil, bien au contraire, les semis lèvent plus rapidement au début avec l’absence de soleil. Dès que vos aubergines lèvent, c’est-à-dire dès que vous observez une partie verte qui sort des graines, déplacez votre barquette dans une pièce lumineuse mais toujours chauffée !

Quand vos plants ont environ 4-5 belles feuilles, vous pourrez les repiquer dans des godets individuels. Pensez à bien arroser après le repiquage. Si vous voulez éviter cette étape, vous pouvez semer directement en godet individuel. Une fois les Saints de Glace passés, c’est-à-dire après la mi-mai, vous pourrez repiquer vos plants en pleine terre, mais pas avant !

