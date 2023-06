Pourquoi Washington dénonce la "manœuvre agressive" d’un avion de combat chinois

Un haut responsable militaire américain a affirmé qu’il existait "une augmentation alarmante du nombre d’interceptions et de confrontations aériennes risquées en mer" par des avions et des navires chinois.

Un pilote d’avion de combat chinois a effectué "une manœuvre agressive injustifiée" près d’un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale, a dénoncé l’armée américaine, le mardi 30 mai 2023. Cet incident intervient à un moment de tensions déjà élevées entre Pékin et Washington sur des questions comme Taïwan ou le survol d’un ballon chinois au-dessus du territoire américain fin 2022.

L’avion chinois a volé vendredi 26 mai "directement devant et à moins de 120 mètres du nez du RC-135, forçant l’avion américain à traverser les turbulences dans son sillage", a déclaré dans un communiqué le Commandement pour l’Indo-Pacifique (IndoPacom) de l’armée américaine.

Le RC-135, un avion militaire de reconnaissance, "menait des opérations de routine sans risque au-dessus de la mer de Chine méridionale et au sein de l’espace aérien international, conformément au droit international", a ajouté IndoPacom. Des images vidéo rendues publiques montrent un avion de combat passer devant un avion américain, que l’on aperçoit secoué par les turbulences consécutives à ce passage.

S’exprimant sous couvert de l’anonymat, un haut responsable militaire américain a affirmé qu’il existait "une augmentation alarmante du nombre d’interceptions et de confrontations aériennes risquées en mer" par des avions et des navires chinois. De tels actes "peuvent créer un incident ou une erreur de calcul dangereuse", a-t-il ajouté. "Nous ne considérons pas que (ces interceptions) sont effectuées par des pilotes opérant indépendamment", a précisé le haut responsable, indiquant également : "Nous estimons que cela entre dans le cadre d’un schéma répété plus large".

Un précédent en décembre 2022

Un incident similaire impliquant un avion de combat chinois et un RC-135 américain s’était déjà déroulé en décembre dernier, forçant l’avion américain à "effectuer des manœuvres d’évitement pour prévenir une collision", avait indiqué IndoPacom à l’époque.







L’annonce de ce dernier incident intervient au lendemain des affirmations du Pentagone selon lequel Pékin a décliné l’invitation lancée par les États-Unis visant à organiser une rencontre cette semaine à Singapour entre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Li Shangfu. Mais, selon le haut responsable américain, les deux annonces ne sont pas liées.

Lloyd Austin et d’autres responsables américains travaillent à renforcer les alliances des États-Unis en Asie afin de contrer les agissements de plus en plus affirmés de Pékin dans la région, même si les deux camps ont également parfois joué l’apaisement.

Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche Jake Sullivan a rencontré en mai le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Vienne. Et le président des États-Unis Joe Biden a récemment indiqué que les relations entre Washington et Pékin devraient "très bientôt" se détendre.

