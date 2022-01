Santé : comment la brosse à dents est-elle née en prison ?

William Addis est né en 1734 à Clerkenwell, un quartier de Londres. Entrepreneur prospère dans la papeterie et la vente de chiffons, sa vie bascule en 1780. Il a alors 46 ans et est arrêté, accusé à tort d’avoir déclenché une émeute.

Lui qui, de par son éducation et son statut social, est très sensible aux problèmes d'hygiène, a notamment du mal à se nettoyer les dents. Ce qu’on fait alors en frottant un chiffon recouvert de suie, de poudre de brique ou de coquille d’huître écrasée. Problème, ça ne permet pas de se nettoyer entre les dents, terrain favori des caries.

Comme à l’époque, le sucre raffiné a envahi l’Europe et que les riches Londoniens en raffolent, ils ont les dents souvent pourries. Alors comme William Addis a du temps à tuer dans sa cellule, il réfléchit. C’est en observant un gardien passer le balai qu’il a l’illumination : c’est ça qu’il faudrait, mais pour la bouche. Il va inventer la brosse à dents que l'on connaît toujours.

Une brosse à dents réalisée en prison

En 1498, les Chinois avaient inventé quelque chose s’approchant de la brosse à dents avec de la soie naturelle mais c’était hors de prix et à l’époque le Made in China restait in China. Addis, lui, invente la brosse à dents, si je puis dire, de série, celle qu’on utilise vous et moi !

Depuis sa cellule de prison, il récupère discrètement un petit os de poulet de son repas, graisse la patte d’un surveillant pour qu’il lui fournisse des crins de chevaux, fait des petits trous dans l’os où il passe les touffes de poils avant de les attacher entre elles.

À sa sortie de prison, il perfectionne un poil, c’est le cas de le dire, le modèle et l’offre à des libraires avec qui il travaille. Détail d’importance, qui peut paraître curieux, mais au XVIIIe siècle, les librairies de Londres vendent aussi des médicaments et des fournitures qu’on trouve chez le pharmacien. La brosse à dents d’Addis rencontre un succès fulgurant qu’il permet de devenir richissime.

Il meurt en 1808, mais aujourd’hui encore sous le nom de Wisdom Toothbrush, sa compagnie fabrique 70 millions de brosses à dents par an en Grande-Bretagne. Vous penserez désormais, 2 fois par jour pendant 2 minutes, ce qui est recommandé pour une dentition nickel, à William Addis, cet Illustre Inconnu qui désormais ne l’est plus !