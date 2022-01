Nintendo : comment Satoshi Tajiri a changé notre monde avec les Pokémon

Satoshi Tajiri est japonais. Il est né en 1965 dans la banlieue de Tokyo. Enfant, il se prend de passion pour les insectes qu’il chasse dans les bois et les étangs avant de les ramener chez lui pour les collectionner. Il réussit même à entraîner des criquets pour les faire gagner des courses organisées dans la cour de son école, ce qui lui vaut de la part de ses copains le surnom de "Docteur Bug", "Docteur Insecte".

Jusqu’au jour où il décide de relâcher toute sa petite ménagerie quand il s’aperçoit que certains de ses insectes s’entretuent. Mais, cette passion va rester et lui donner une idée qui va le rendre immensément riche, à défaut d’être célèbre…

À la fin des années 70, les champs où Satoshi Tajiri cherchait les criquets, scarabées et compagnie ont été bétonnés pour y construire notamment une salle d’arcade. C’est là qu’il découvre la deuxième passion de sa vie : les jeux vidéo ! Il passe ses journées à jouer, notamment à Donkey Kong, dont il devient un expert, pour le plus grand désespoir de ses parents qui le destinaient à une carrière d’électricien. Il ne le sera jamais, car il devient concepteur de jeu.

Il a inventé les Pokémon

En 1981, il a 16 ans et remporte un concours de création organisé par Sega. Un an plus tard, il crée Game Freak, un magazine de jeux vidéo avec des copains, dont un qui va avoir un rôle essentiel : Ken Sugimori, un surdoué du dessin. Game Freak devient un label de jeux vidéo qui développe notamment Mario & Wario pour Nintendo.

Mais, c’est au début des années 90 que tout va basculer. En observant deux enfants jouer ensemble avec leur Game Boy reliée par un câble qu’avait commercialisée Nintendo, il a une idée. Pourquoi ne pas recréer grâce à ce câble les combats et les échanges d’insectes qu’il faisait petit ? Il va alors lui falloir 6 ans pour développer ce jeu baptisé Capsule Monsters, puis rebaptisé Pocket Monsters dont il gardera au final le début des deux mots pour n’en faire qu’un : Pokémon !

Comment a-t-il choisi les noms des Pokémon ?

Satoshi Tajiri, est l’inventeur de Pikachu et de tous les Pokémon avec Ken Sugimori qui les a tous dessinés. Alors Tajiri, lui, a eu l’idée géniale de leur donner des noms qui collent à leur aspect et leurs pouvoirs : Pikachu dont le nom vient de "Pika" étincelle en japonais et "Chu" le couinement d’une souris.

Si Nintendo n’y a pas vraiment cru au début, ils ont quand fini par se rendre à l’évidence. Et tant mieux pour eux car aujourd’hui Pokémon, c’est la franchise la plus rentable au monde : 100 milliards de dollars depuis 1996, ce qui est quasiment le double de Star Wars et le triple de l’univers Marvel ! Et ça va continuer avec le nouveau jeu Pokemon Arceus qui sort le 28 janvier prochain.