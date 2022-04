Pourquoi ouvrir un parapluie à l'intérieur porte-t-il malheur ?

Vous l’avez tous expérimenté au moins une fois, quand vous dégainez un parapluie dans votre salon ou au bureau, il y a toujours un superstitieux pour vous prévenir de ne surtout pas faire ça. En fait il n’a jamais été prouvé scientifiquement que ce soit le cas. En revanche, il y a deux explications concrètes à ce qui est devenu une croyance farouchement ancrée.

La première remonte au XVIIIe siècle en Angleterre. À cette époque, les parapluies étaient beaucoup moins au point que ceux que l’on utilise aujourd’hui. Les mécanismes laissaient à désirer, cela manquait de souplesse. Il fallait parfois forcer pour les ouvrir et dans ces cas-là, il arrivait souvent qu’il y ait des dommages collatéraux comme des objets autour accidentellement cassés, ou pire, une personne blessée, d’où la précaution d’éviter l’ouverture à l’intérieur.

Mais, il y a une deuxième explication beaucoup plus vicieuse : elle vient des vendeurs de parapluies. Ils auraient depuis longtemps entretenu cette croyance pour que les gens évitent de rentrer chez eux avec leur parapluie. C’est simple : le laisser dehors pour sécher alors qu’il est encore mouillé favorise la rouille avec l’humidité. Ainsi, sa durée de vie se réduit et oblige plus vite à devoir réinvestir dans un flambant neuf. Commercialement, c’est imparable. Moralement, un peu moins mais bon.

Et puis franchement les vendeurs n’ont plus besoin de ça : les parapluies, pliants notamment, sont aujourd’hui si peu chers que leur solidité est toute relative. C’est pour ça que chaque année, chez nous, en France, 10 millions de parapluies finissent à la poubelle qu’ils aient été ouverts à l’extérieur ou à l’intérieur !

