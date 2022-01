"Harry Potter" : David Foenkinos explore la vie du garçon doublé par Daniel Radcliffe

David Foenkinos publie ce 6 décembre 2022 son nouveau roman, Numéro deux chez Gallimard. L'argument est on ne peut plus simple mais habilement séduisant. En 1999 débute le casting pour trouver le jeune garçon qui interprètera Harry Potter dans l'adaptation au cinéma de la saga phénomène de J.K. Rowling... Le rôle sera attribué à Daniel Radcliffe, appelé à devenir une star mondiale. Plusieurs centaines d'enfants ont été auditionnés à l'époque, il en est resté deux à la fin. L'écrivain a préféré nous raconter l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Le petit Martin Hill, le malheureux numéro deux, passé si près de la gloire. Réalité ou fiction ?

"C'est en grande partie vrai, et c'est ce qui m'a fasciné, raconte l'écrivain au micro de RTL.Je regardais le film Harry Potter et je me baladais sur la page Wikipédia pour savoir comment le film avait été monté et là je lis une interview de la directrice de casting qui raconte que ça a été un combat incroyable pour trouver l'interpète d'Harry Potter. tous les jeunes acteurs anglais ont été auditionnés. Elle raconte qu'à la fin il n'en restait plus que deux et que Daniel Radcliffe avait ce petit truc en plus. Immédiatement, j'ai pensé à l'autre. J'ai trouvé ça effrayant. Passer à côté d'une telle vie d'un tel destin ! Parce qu'il est impossible de passer à côté d'Harry Potter. Il a vécu toute sa vie avec le succès de l'autre".

"Mon livre tourne beaucoup autour du hasard. On dit que le hasard fait bien les choses mais il peut tout aussi mal les faire. Quand on lit toute l'histoire du casting d'Harry Potter c'est incroyable ! Les parents de Daniel Radcliffe ne voulaient pas qu'il fasse le film. Le producteur les a croisés par hasard au théâtre et c'est pour ça qu'il a repassé une audition, raconte David Foenkinos. Le producteur a acheté les droits du livre avant tout le monde alors qu'il n'est qu'un fils de producteur et que personne ne croit en lui et il va acquérir les droits du livre que tout le monde voudra adapter. Même la publication de J.K. Rowling est incroyable. La petite fille du directeur financier de la maison d'édition Bloomsbury qui a 8 ans qui lit le premier chapitre et qui convainc son père d'acheter la suite".

Un thème universel

Son personnage, Martin Hill, est-il réellement le rival malheureux de Daniel Radcliffe ? "C'est en grande partie une création. Il a existé. Il y a eu un garçon face à Daniel Radcliffe jusqu'au dernier moment mais c'est un roman", raconte l'écrivain qui a rebaptisé ce malheureux déçu Martin Hill. "Martin Hill est en grande partie fictionnel". "J ene l'ai pas cherché mais j'aimerais bien le rencontrer. Au fond, j'étais en totale connexion avec lui. Je me suis dit que ça devait être compliqué et malheureux de voir le succès de l'autre en permanence. De vivre avec le fantasme de cette vie qu'on a failli avoir. On est tous traversés par cette vie potentielle.

David Foenkinos évoque le destin de Martin, et il tisse un parallèle avec Pete Best, le premier batteur des Beatles remplacé au dernier moment par Ringo Starr. En réalité, l'écrivain aborde un thème universel : comment survivre à un échec ?