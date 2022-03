Guerre en Ukraine : Kiev ou Kyiv ? Quand les noms de capitales changent

Crédit : Wojtek BUSS / ONLY WORLD / Only France via AFP

Amis des mots, il nous est déjà arrivé d’évoquer des villes de France qui ont changé de nom au cours de l’histoire, pour des raisons diverses, parfois politiques (à la Révolution en particulier, quand il n’était plus très à la mode de s’appeler Saint-Quelquechose ou Quelquechose-le-Roi), parfois pour des raisons commerciales (Châlons-en-Champagne, c’est plus vendeur de petites bulles que Châlons-sur-Marne).

Mais, le plus souvent on change de nom pour des raisons pratiques, quand trop de villages portent le même nom. Rappelons par exemple qu’il y a en France plus de 200 Saint-Martin, ce qui embrouille copieusement nos facteurs et nos GPS. Mais, il n’y a pas que les villes françaises qui changent de nom…

L’énorme actualité, depuis des semaines, c’est l’Ukraine, naturellement, et au sein de ce sujet, un détail a agité les médias : le nom de la capitale. On l’a toujours appelée Kiev, en France. Or, Kiev est la retranscription de la version russe de ce nom, les Ukrainiens l’appellent Kyiv. Vous me direz que les Britanniques ne nous demandent pas d’appeler leur capitale London et que les Français se fichent pas mal que les Italiens disent Parigi au lieu de Paris. À l’évidence, la Russie ayant envahi l’Ukraine, le symbole prend une dimension toute différente dans le cas de Kiev (ou Kyiv).



En France, le journal Libération a décidé de passer à Kyiv, dès le 1er mars. Les autres journaux n’ont pas suivi, ou pas encore, et le sujet est encore en discussion. La presse anglo-saxonne, elle, écrit Kyiv depuis plusieurs années. En matière de noms de capitales étrangères, nous sommes parmi les plus conservateurs, il faut bien le reconnaître. Le Monde faisait remarquer récemment que “Mumbai, Beijing, ou Chennai sont passés dans le langage courant” en anglais, “alors que les journaux français continuent d’écrire Bombay, Pékin et Madras, leurs noms occidentaux”.

Tokyo, verlan de Kyoto

Naturellement, quantité d’autres grandes villes ont ainsi changé de nom. Istanbul, pour commencer, qui s’est appelé Constantinople jusqu’en 1930. Avant cela, dans l’Antiquité, c’était la cité grecque de Byzance, un nom qui évoque encore tant de merveilles que, pas loin de 2000 ans après, dire "C’est Byzance !", c’est faire naître des images de luxe et d’opulence.

Mais je crois que la cité qui a le plus changé de nom au gré des caprices de l’histoire, c’est la deuxième ville de Russie : Saint-Pétersbourg. La ville s’est d’abord appelée Saint-Pétersbourg, puis elle est devenue brièvement Petrograd, en 1914, puis Leningrad à la mort de Lénine, en 1924 et elle a repris son nom de Saint-Pétersbourg en 1991, sur décision de ses habitants.

Et tenez, pour l’anecdote, n’est-il pas curieux que deux des villes les plus célèbres du Japon, Tokyo et Kyoto, portent des noms qui sont comme le verlan l’un de l’autre ? Ce n’est pas le fait du hasard. Kyoto était la capitale du pays (d’ailleurs son nom signifie "ville capitale") jusqu’à ce que, à la fin du XIXe siècle, l’empereur du Japon s’installe à Edo, et décide à la fois d’en faire sa nouvelle capitale, et, par opposition à Kyoto, de rebaptiser la ville "capitale de l’est" c’est-à-dire : Tokyo !