Quand l'adjectif de couleur "orange" n'existait pas

publié le 06/03/2021 à 09:50

Samedi 6 mars, on parle de violettes, amis des mots. C’est peut-être l’arrivée du printemps qui inspire François, qui a vu une conférence TEDx que j’ai donnée à Belfort en 2019 sur le thème "N’ayez pas peur de l’orthographe" (vous pouvez la trouver facilement sur Internet, si ça vous chante). J’y évoque notamment quelques bonnes plaisanteries de la règle de l’accord des adjectifs de couleur, qui l’ont laissé "perplexe", m’écrit-il.

Petit rappel de ces plaisanteries : on écrit "des yeux bleus" avec un S à bleu, "des yeux noirs" avec un S à noir, mais "des yeux marron" sans S à marron. De même, on écrit une "jupe verte" mais "une jupe vert foncé", sans E à vert ni à foncé. Pourquoi ?



Les adjectifs de couleur s’accordent avec le nom auquel ils se rapportent, comme les autres adjectifs, sauf, je le rappelle, si ce sont des adjectifs de couleur composés (vert foncé, bleu clair, blond cendré, ou même bleu-vert : "une jupe bleu-vert", et non "bleue-verte", "une chevelure blondE", mais "une chevelure blond cendré"), nous avons déjà parlé de ça, mais pas cette année, alors, une petite révision, ça ne fait jamais de mal !

Les adjectifs de couleur invariables sont des noms communs

Les autres adjectifs de couleur qui sont invariables, donc qui ne se mettent ni au féminin ni au pluriel, quoi qu’il arrive, sont ceux qui sont d’abord des noms communs : le marron, c’est un fruit avant d’être une couleur, l’orange ou la noisette également. Donc "des yeux marron", sans S à marron même s’il y a deux yeux (ou plus !), idem pour "des yeux noisette", sans S, "des robes orange" sans S (ce sont "des yeux [de la couleur du] marron", "des robes [de la couleur de l’]orange"). Et ça ne marche pas qu’avec les fruits !

C’est la même chose pour "des voitures saumon", "des vestes rouille", "des chaussettes safran" : tout ça, ce ne sont pas des adjectifs de couleur comme bleu, vert ou jaune, ce sont des noms que l’on utilise pour désigner des couleurs. Et qui donc sont invariables. Bon, il y a quelques exceptions, mais en gros, c’est ça.

Ce qui intrigue François, c’est pourquoi on accorde "les jupes violettes, alors qu’elles ont la couleur de la fleur". Cher François, la réponse est simple : la fleur est une violette, tandis que la couleur, c’est le violet. Ce n’est pas le même mot, donc il s’accorde : "un pantalon violet", "des bottes violettes".

Et François a une autre question, qui m’a beaucoup plu : la couleur orange existait dans la nature avant que le fruit n’arrive en France, alors il se demande comment on appelait cette couleur avant de connaître le fruit.

L'orange douce est arrivée en Chine au XVIe siècle

L’orange, le fruit, n’est pas né sous nos latitudes, naturellement. À l’origine, on ne connaissait chez nous que l’orange amère, la bigarade, qui est acide, que l’on ne consomme guère que sous forme de confitures et de liqueur. L’orange douce, elle, est arrivée de Chine au XVIe siècle, importée par les Portugais. Elle a évincé rapidement l’orange amère, en lui piquant jusqu’à son nom, explique le Dictionnaire historique de la langue française, qui précise que "orange comme adjectif de couleur est attesté depuis 1553".

Alors comment appelait-on cette couleur avant le XVIe siècle ? Eh bien figurez-vous qu’elle n’avait pas de nom ! La plupart du temps, on disait "jaune rouge", semble-t-il. Étonnant, non ?