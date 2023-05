Ce dimanche, amis des mots, on se penche sur la gastronomie internationale… J’ai entendu la semaine dernière sur RTL que la chaîne américaine CNN Travel avait diffusé un classement des gastronomies mondiales qui est resté sur l’estomac des Français puisque, crime de lèse-majesté culinaire, notre pays n’arrivait qu’en troisième position, derrière l’Italie et la Chine.



Bon, pour relativiser, la gastronomie étatsunienne, elle, était en 10e place. Et d’ailleurs tous ces plats que nous considérons comme typiquement américains, et qui font un tabac, il est vrai, à la carte de nos restaurants, sont en fait arrivés en Amérique dans les carnets de recettes familiaux des immigrants... européens ! L’irrésistible cheesecake a été inventé par les juifs de Pologne, le hamburger – burger pour les aficionados – tient son nom de la ville de Hambourg, en Allemagne, où l’on avait déjà l’habitude de servir du steak haché entre deux petits pains briochés – eh oui, les burgers américains sont allemands !

Ce sont aussi les immigrants allemands qui aussi apporté dans leurs valises la fameuse saucisse de Francfort. D’ailleurs, sur le même mode que le mot hamburger signifie “de Hambourg”, saucisse se dit frankfurter (soit “de Francfort”) en anglais des Etats-Unis.

Sandwich ou... saucisse tout nue !

On peut aussi dire hot dog, bien sûr, car le hot dog, ce n’est pas seulement le sandwich à la saucisse… J’avais été très déçue, jeune fille au pair à New York, alors qu’on m’avait annoncé un hot dog, de voir revenir mon assiette avec juste une saucisse toute nue. Bref, hot dog, c’est soit un sandwich à la saucisse, soit juste une saucisse... Et en argot, a hot dog, c’est aussi un frimeur !



Quant à ce que le Larousse décrit comme un “petit pain fourré d’une saucisse chaude enduite de moutarde” (miam !), ce sont toujours des germano-américains qui en auraient eu l’idée, à la fin du XIXe siècle, en s’inspirant du hamburger et en remplaçant la viande par une saucisse. Ces hot dogs sont traditionnellement vendus, comme à l’époque, par des marchands ambulants poussant de rigolotes petites carrioles.



Mais reconnaissons que le plus déroutant, c’est quand même le nom du hot dog ! Hot dog, c’est “chien chaud”, et d’ailleurs c’est ainsi qu’on les appelle au Québec, où l’on est plus francophone qu’en France. Alors chaud, on voit, mais pourquoi chien ? Il y a deux explications.

Les spécialistes évoquent une allusion aux chiens en forme de saucisse que sont les teckels, qui sont d’origine allemande eux aussi… Et puis, dans les hot dogs de l’époque, qui n’étaient pas toujours de grande qualité, on racontait qu’il y avait… de la viande de chien. Eh oui. Un crève-cœur pour moi qui aime tant les chiens… et les hot dogs. J’ai même trouvé un vieil article de presse qui affirme que “depuis que les voleurs de chiens ont repris leurs activités, le prix des saucisses a baissé de moitié”. Shocking !



