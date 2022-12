Amis des mots, voici que la Coupe du monde de football s’invite dans le Bonbon sur la langue. Eh oui, l’actualité sportive est venue percuter mon paquet de friandises linguistiques. Les Bleus sont en finale. Bon, je suis ravie pour eux, pour le supporteur qui partage mon canapé et pour tous les supporteurs de France, mais je ne fais pas partie des spécialistes qu’on invite d’ordinaire pour refaire le match. Sauf que là, il y a match autour de la langue française : les amis des mots s’emportent contre ceux du ballon rond, et ça, c’est une mission pour le Bonbon.

Que se passe-t-il ? Il se passe que, depuis le début du Mondial 2022, le slogan “Ramenez la coupe à la maison” a fleuri un peu partout, dans les stades, dans les rues, sur les réseaux sociaux. Depuis que les Bleus ont gagné leur billet pour la finale, c’est une véritable explosion. Le président de la République s’est même fendu sur Twitter d’un “On la ramène ?” enthousiaste, accompagné d’une image de coupe géante. Mais voilà, ces messages provoquent une vague de protestations de la part des défenseurs de la langue française…

“Rame... rapportez la Coupe à la maison !”

Quel est le problème ? Eh bien, on ne ramène pas un objet. Même aussi convoité qu’une Coupe du monde. On amène un enfant au spectacle de Noël, mais on lui apporte un cadeau. Bref, cette Coupe, il faut la rapporter à la maison… et ramener les joueurs à Paris.

Donc le président de la République a fait une faute ? Eh oui ! Mais on est dans un cas bien particulier. Ce slogan, “Ramenez la Coupe à la maison”, est un clin d’œil au titre du même nom du rappeur Vegedream, composé pour la dernière Coupe du monde. Ce rap est devenu l’hymne de l’équipe de France : qu’il y ait une faute dedans est bien le cadet des soucis des footeux. Et voilà comment une erreur passe dans l’usage… et dans nos dicos.

Néanmoins, Yvon, “un fidèle auditeur de RTL”, m’écrit qu’il a pensé à moi “en écoutant notre président s'adresser aux joueurs dans les vestiaires après leur victoire contre le Maroc : il a terminé en leur disant ‘Rame… rapportez la Coupe à la maison’, car il s'est rendu compte qu’il se trompait.” Moi je dis merci Yvon, et bravo monsieur le Président : Bonbon d’or 2022 !

Ah dans le même genre, Aurélie, sur Twitter, nous écrit qu’“on ne supporte pas les Bleus, on les soutient”… Elle a raison : supporter en français, c’est tolérer. On supporte une épreuve. On soutient une équipe. Supporter une équipe, c’est un anglicisme… qui, bien que qualifié de “critiqué”, a quand même déjà sa place dans nos dicos… ce qui est l’antichambre d’une adoption en bonne et due forme.

Et puis n’oublions pas, au passage, que football est un mot (et une invention) absolutely British ! Allez, “Vive les Bleus, et vive la langue française !”

Ah, et amis des mots de Normandie, on reparle de tout ça cet après-midi au salon du livre de Noël, à la librairie Gibert d’Evreux – si vous aimez autant le foot que la langue française, passez avant le match !

