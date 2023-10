Faut-il écrire "je reviens dans une demie-heure" ou "dans une demi-heure" ?

Quand vous écrivez "je reviens dans une demi-heure", comment écrivez-vous demi ? Demi s'accorde parfois au féminin : on écrit "un an et demi" mais "une heure et demie ". En revanche, il est toujours invariable en nombre : c’est pourquoi on écrit "deux heures et demie" et "deux ans et demi".

En somme, demi ne prend jamais de s, sauf quand il est un nom, c’est-à-dire quand il se boit, comme dans "Patron, trois demis", ou quand il joue au rugby : "Les deux demis de mêlée ont bu trois demis chacun". Demi reste invariable dans les noms composés : c’est pourquoi, au risque d’en surprendre certains, on écrit "une heure et demie", mais "une demi-heure".

Petite dictée pour vérifier que vous avez tout compris : "Trois demi-douzaines d’hommes à demi-fous s’enfilent douze demis chaque demi-heure à partir de quatre heures et demie". N’oubliez pas : demi ne prend pas de E dans une demi-heure, et il ne prend jamais de S, sauf si on peut le boire ou s’il court en short avec un ballon ovale.

Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait... sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

