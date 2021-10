Étymologie : comment découvrir les origines surprenantes de nos mots du quotidien

Amis des mots, j’adore l’étymologie ! C’est l’histoire de la langue, et souvent, ce sont aussi de petites histoires délicieuses. Tenez, pour commencer, l’étymologie d’étymologie est un peu inattendue. Etumos, en grec, c’est "le vrai". Et la finale en "logie", basée sur le logos grec, "la parole", on le sait, c’est l’étude de quelque chose. Bref, l’étymologie, étymologiquement, c’est l’étude de ce qui est vrai.

Et ce qui m’a donné envie de vous parler d’étymologie ce matin, c’est un petit livre à la fois délicieux et pratique, qui s’appelle Étymologie pour les enfants, et qui vient de sortir aux éditions Bonhomme de chemin, qui portent un nom délicieux lui aussi.

C’est vrai, l’étymologie aide souvent à appréhender les difficultés du français, et, en une centaine de pages, ce bouquin au format d’un petit carnet permet de mieux comprendre le sens des mots d’origine gréco-latine, et de mémoriser leur orthographe en les organisant par familles. Quand on sait que notre doigt vient du latin digitus, on a plus de chances de se souvenir qu’il se termine par un G et un T, qui pourtant ne s’entendent pas. Idem pour notre corps, auquel le corpus latin a légué sa finale en P et S muets.

Avec le copain, on partage son pain

Tenez, quels sont selon vous les mots de la famille de duc, titre de noblesse le plus élevé en France après celui de prince ? On pense spontanément au "duché", les terres du duc… Plus surprenant, viaduc et éducation partagent la même racine : le verbe latin ducere, qui veut dire "conduire, mener". Le duc est un chef, il conduit, c’est celui qui mène, de même que le viaduc, l’éducation, l’éducateur, etc.

Autre famille, celle qui réunit ma chère orthographe, l’orthodontie, l’orthophonie, qui toutes visent à redresser les choses – les dents, les fautes, la voix – , tous ces mots sont bâtis sur orthos, qui en grec veut dire "droit, juste". En latin, en revanche, "droit, juste", c’est rectus, qui nous a donné la règle de grammaire et celle qui sert à mesurer, il nous a aussi donné le rectangle et l’adjectif rectiligne.



Et tenez, une dernière racine qui a été très féconde dans notre langue : celle issue du cum latin, qui a la plupart du temps évolué en "con" en français – eh oui. Cum signifie "avec". Se concentrer, en quelque sorte, c’est rassembler ses pensées, les centrer, la confluence de deux fleuves (ou le confluent, d’ailleurs), c’est l’endroit où ils se rassemblent (fluere signifiant "couler", confluere, c’est "couler ensemble"). Mais, encore plus joli, c’est aussi la famille de copain, qui est un descendant de compagnon, basé sur cum et sur panis, "le pain". Le compagnon, ou le copain, c’est celui avec qui on partage son pain.

Et si vous avez envie de partager des mots, on se retrouve cet après-midi, à 15h30, autour d’une dictée où l’on a le droit de copier sur son voisin, dans l’adorable Librairie café de Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne ! Attention, il faut réserver !