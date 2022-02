Pourquoi la famille royale d'Angleterre est-elle à l'origine de la distance du marathon ?

La distance du marathon, c’est 42,195 kilomètres. Pas un mètre de plus, pas un mètre de moins. Une précision qui étonne quand on se rappelle qu’à l’origine, cette épreuve est en hommage au messager grec Philippidès qui aurait couru de la ville de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses. Et la distance entre Marathon et Athènes c’est grosso modo 40 kilomètres, sachant qu’on ne sait pas précisément par où Philippidès est passé à l’époque.

Lors des Jeux Olympiques modernes, on traçait des parcours autour des 40 kilomètres. À ceux de Londres en 1908, on avait défini par facilité que les athlètes courraient 26 miles, soit 41,84 kilomètres. Mais c’est là que la famille royale s’en mêle et surtout le roi Edouard VII.

Edouard VII demande que le marathon parte de la pelouse du château de Windsor pour faire plaisir à ses enfants et surtout car il doit en donner le départ. Protocole oblige, il ne peut le faire qu'à l'intérieur de Windsor. Il exige aussi que la course se termine au pied de sa loge royale au White City Stadium. Du coup, cela oblige les organisateurs à rallonger le parcours initial et de rajouter 385 yards aux 26 miles, soit 42,195 km.

Le premier abandon du marathon

On a cédé au caprice royal mais au final, on n’aurait pas dû, parce qu’au final, le roi Edouard VII a fini ne pas donner le départ du marathon ! Il avait sans doute mieux à faire et a envoyé sa fille Mary, la princesse de Galles le faire à sa place. Ce fut le premier abandon de ce marathon alors qu’il n’avait même pas encore commencé. Pour autant, même si aux Jeux Olympiques suivants, la distance de la course varia encore, en 1921, les fameux 42 kilomètres 195 furent définitivement entérinés. Finalement pour décider de la distance officielle et définitive du marathon, ce fut aussi un marathon !

