Dracula : le vrai visage du plus célèbre des vampires

Entre 1429 et 1436 est né Vlad III Țepeș, le fils de Vlad II Dracul. Aujourd'hui, il est célèbre sous le nom de Dracula. Mais il n'a pas toujours été connu pour être un vampire. C'était le prince de Valachie, une principauté roumaine. Le nom "Dracula" vient de sa signature "Ladislaus Drakulya", qui officialise sa nouvelle appellation dès ses 40 ans. Lorànt Deutsch nous le confirme : sa cruauté et son caractère emporté étaient bien réels !

L'animateur d'Entrez dans l'Histoire cite le témoignage d'un contemporain de Dracula, Michel Beheim. Ce dernier nous apprend qu'un moine aurait reproché au prince roumain d'avoir empalé des femmes enceintes, des nouveaux-nés, et des petits enfants. La réponse de Dracula aurait été la suivante : "Quand quelqu'un veut vraiment défricher, il se doit de couper non seulement les branches qui ont poussé sans en oublier la racine sous terre. De ces petits qui sont ici me viendront de grands ennemis si je les laisse croître".

Il n'y a qu'un seul vrai portrait de Vlad III Țepeș. C'est au château d'Ambroise, dans le Tyrol autrichien, qu'il est conservé. Ce tableau, qui illustre cet article, est loin des caricatures que l'on trouve aujourd'hui de Dracula. Dans son récit, Lorànt Deutsch nous le décrit. "Le prince y est représenté de trois quarts, portant sur ses longs cheveux bouclés une toque de velours rouge ornée de huit rangées de perles". Il ne ressemble pas à l'image du vampire qu'il est aujourd'hui.

Un prince à l'air cruel, un vampire assoiffé de sang

En ce qui concerne le portait de celui qu'on appelait "L'Empaleur", il est fidèle au témoignage d'un autre de ses contemporains. Voici la description de l'évêque Nikola Demodrus : "Le nez grand et aquilin, les narines gonflées. La peau du visage fine et légèrement rougeâtre, dans laquelle les cils très longs entouraient des yeux verts et largement ouverts, et les sourcils noirs les rendaient menaçants. Le visage et le menton rasés, à l'exception de la moustache, les tempes enflées augmentaient le volume de la tête. Un cou de taureau reliait la nuque large aux larges épaules sur lesquelles tombaient des cheveux noirs et bouclés". L'évêque précisait également qu'il s'agissait d'un homme "très haut de stature, très vigoureux et fort, avec un air cruel, féroce".

L'homme sur cette peinture est donc un prince. Mais d'autres portraits le représentent, encore aujourd'hui, comme Dracula le vampire. Dans la littérature, au théâtre, au cinéma, il est présent dans nos vies depuis des siècles. En 1897 l'écrivain Bram Stoker publie le célèbre roman Dracula. Dans celui-ci on apprend que le protagoniste n'a pas d'ombres et n'a aucun reflet dans les miroirs. Le sang lui donne des pouvoirs : lire dans les pensées et rajeunir. Il se fait obéir des loups, des rats, et des chauves-souris. Ce qu'il lui donne la maîtrise sur les humains sont la télépathie et l'hypnose.

N'oublions pas que Dracula et les autres vampires ont tout de même quelques faiblesses. Il ne peut entrer chez vous que s'il est invité. La lumière du jour est son ennemie, il ne peut sortir que la nuit. Lorsque le soleil se lève il doit se réfugier dans son cercueil, ou celui d'une personne vampirisée ou d'un damné. Vous pouvez le repousser avec un crucifix, une hostie, ou de l'ail. Pour le tuer, il suffit de lui planter un pieu dans le corps ...