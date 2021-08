"Barbe bleue" : comment Gilles de Rais est devenu l'un des plus grands tueurs du Moyen Âge

Il était le plus grand tueur en série du Moyen Âge. Un ogre, un monstre sanguinaire, pourtant illustre Maréchal de France et seigneur vendéen. Dans le premier numéro de Entrez dans l'histoire, à écouter chaque samedi de 13h30 à 14h30, Lorànt Deutsch revient sur la vie de Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais, et que la culture populaire surnomma rapidement "Barbe Bleue".

Pourtant, avant de devenir un tueur sans limites, Gilles de Rais, né aux alentours de 1405, était un homme de batailles et de combats. Après avoir offert ses services au futur roi Charles VII, il fait la connaissance d'une certaine... Jeanne d'Arc ! Il accompagne même cette dernière jusqu'à la libération d'Orléans, avant d'être donc fait Maréchal de France.

Mais après la mort de Jeanne d'Arc à Rouen, Gilles de Rais sombre. Son grand-père lui lègue une véritable fortune faite de châteaux et de vastes domaines. Un véritable tournant dans la vie du futur "Barbe Bleue". Il se retire du monde de la guerre et est pris par la folie des grandeurs. Gilles de Rais commence alors à dilapider son immense fortune. Dénoncé par sa famille, il est "mis sous interdit" par proclamation du roi.

Gilles de Rais doit vendre, l'argent doit arriver vite. C'est alors qu'il plonge dans la magie noire, et s'en remet à de nombreux mages et aux démons pour tenter de transformer le plomb en or. Mais en pactisant avec le diable, Gilles de Rais comprend qu'il faut des offrandes. Dans les catacombes de son sinistre château de Tiffauges, il s’est alors livré aux pires atrocités sur un grand nombre d’enfants. Cent-quarante, officiellement, et peut-être plus. Tortures, viols, pacte avec le diable… Difficile de faire plus macabre...

