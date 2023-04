Pourquoi Dracula existe-t-il vraiment ?

Aujourd’hui sort au cinéma "Renfield", énième variation de Dracula, avec Nicolas Cage, dans le rôle du célèbre vampire. L'occasion de vous expliquer pourquoi Dracula existe vraiment. Mais avant cela, rassurez-vous, ce n'est pas la peine d’investir dans des crucifix, des gousses d’ail et des balles en argent - les moyens de se débarrasser d’un vampire -, vous ne risquez pas de croiser Dracula dans la rue. Et si jamais ça arrive, il ne vous fera pas grand mal.

Et pour cause, Dracula, ce n’est pas un homme, ni une chauve-souris, qui, elle, au passage, est hématophage, c'est-à-dire qu'elle se nourrit du sang de mammifère, y compris, on l’a découvert il y a 5 ans en étudiant une espèce qui vit au Brésil, de sang humain ! La faute aux hommes qui, en déforestant à tout-va, ont fait fuir les oiseaux dont le sang régalait ces chauves-souris. Résultat, faute de mieux, elles se sont rabattues sur l’Homme.

L'animal qui détient le mouvement le plus rapide de la planète

Revenons-en à Dracula. Dracula, c’est une fourmi tropicale dont on a découvert l’existence il y a seulement 20 ans. Il faut dire que comme le vampire, elle préfère l’obscurité des galeries souterraines. Et si on l’a baptisée Dracula, c’est parce qu’elle est équipée de deux grandes mandibules qui font penser aux canines du Vampire légendaire. Et surtout parce qu’elle se nourrit exclusivement du sang de ses victimes. Même bien plus grandes qu’elle comme les mille-pattes.

Pour parvenir à les dévorer, elle a un atout qui lui a permis d’entrer dans le livre des records : c’est tout simplement l’animal qui détient le mouvement le plus rapide de la planète, toutes espèces confondues ! Ses mâchoires ont été flashées à plus de 90 mètres/seconde, ce qui fait du plus de 200 km/h ! En l’espace d’un simple battement de cils, cette fourmi Dracula peut mordre 5.000 fois ! Autant dire qu’il est impossible de lui échapper quand elle s’approche. Y compris de ses propres larves…

Et oui, la soif de la fourmi Dracula est telle que lorsqu’elle n’a rien à se mettre sous les dents, elle boit le sang de ses propres petits. Elle les éventre avant de se servir une bonne rasade de sang. Mais la nature est bien faite. Les larves cicatrisent ensuite et poursuivent leur développement comme si de rien n’était.

Pour une fois que ce n’est pas la mère qui nourrit ses petits, mais que ce sont les petits qui nourrissent la mère. Ça va laisser rêveuses beaucoup de mamans qui nous écoutent. Même si là, c’est pour le meilleur et le vampire !

