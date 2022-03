Raspoutine : quel était son lien avec la secte "érotico-mystique" des Khlysts ?

Grigori Efimovitch Raspoutine est né probablement en janvier 1869 à Proskrovoïe dans le district de Tioumen, une région de Sibérie occidentale, aux confins de l’Oural. Il grandit dans une famille très pieuse de petits propriétaires terriens.

Très tôt, Raspoutine manifeste des dons divinatoires. Grigori prétend même avoir des apparitions de la Vierge Marie. Aux travaux des champs, il préfère les retraites mystiques. Il aime la compagnie des starets, ces pèlerins thaumaturges reconnus comme des maîtres spirituels.

En 1894, Nikolaï Aleksandrovitch Romanov devient "tsar de toutes les Russies" sous le nom de Nicolas II. C’est aussi l’année où Raspoutine aurait la vision d'une Vierge lumineuse, qu’il prend pour un signe. Il prend son bâton de pèlerin et se rend au Mont Athos, en Grèce, un voyage à pied de plus de 3.000 km. Pendant trois ans, il mène une existence d’ermite gyrovague, appelé "strannik", vivant d’expédients, offrant ses prédications contre quelques oboles. Il fréquente les monastères et s’astreint à des exercices d’ascèse, dont des mortifications de la chair.

Une secte de rites sexuels et des orgies

Il se rend à Kiev, à Kazan, commence à se tailler une réputation de guérisseur et de voyant, mais aussi de voleur, de bagarreur et de débauché. On l’accuse d’appartenir aux Khlystys, que l’on peut traduire par "flagellants". C’est une sorte de secte mêlant orgie, danse et flagellation, des rites sexuels pour atteindre une forme de transe extatique. Mais le clergé local, ça ne l’amuse pas trop ces petites sauteries au clair de lune. Il en fait un rapport à l’évêque de Tobolsk, mais l’enquête est classée sans suite.

Il n’y a pas de preuve que Raspoutine ait été membre à part entière de la secte des Khlysty, mais il est fort probable qu’il ait été initié à ses rituels, car Raspoutine va théoriser lui-même cette mystique de la débauche. Il déclare un jour : "Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher".

Avec sa barbe hirsute, ses longs cheveux gras et ses grosses mains calleuses, il ensorcelle les femmes de la bonne société. Ses dons de guérisseurs et ses amulettes apportent une note pittoresque de bon ton. C’est la grande époque de l’occultisme et du spiritisme. Raspoutine est l’homme dont tout le monde parle.

Une secte qui le poussera à quitter Saint-Pétersbourg

Raspoutine gravit les échelons de la bonne société jusqu’au couple impérial, qu’il rencontre en 1904, par l’entremise de la princesse Militza. Au sommet de sa gloire après les guérisons miraculeuses du tsarévitch Alexis, le fils du tsar et de tsarine, Raspoutine s’établit comme guérisseur dans un quartier huppé de Saint-Pétersbourg.

Les premières attaques viennent du clergé pétersbourgeois qui avait pourtant favorisé son ascension. Il commence à dénoncer les frasques d’un charlatan qui se croit tout permis. Son ancien ami, le prédicateur Iliodore dévoile les missives enflammées que la tsarine adresse au starets. Les Russes sont choqués par tant de frivolité au sommet du pouvoir. D’autant plus qu’Iliodore accuse publiquement Raspoutine d’être un membre de la secte érotico-mystique des Khlysty.

Le 2 mars 1910, un journal monarchiste sonne la charge et dénonce l’emprise d’un mauvais génie sur la couronne. Sans l’avis du tsar, le chef du gouvernement, Piotr Stolypine décide de le faire surveiller par l’Okhrana, la police secrète. Les rapports sur sa vie de noctambule sont accablants. Acculé par le scandale, Raspoutine est exilé en 1911 à Kiev, au grand dam de la tsarine. Il part ensuite en pèlerinage à Jérusalem, histoire de se faire oublier.