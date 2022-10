Vampire : qui était vraiment Dracula ?

Vlad III Țepeș (que l’on prononce "Tsépèch") est le fils de Vlad II Dracul (que l’on prononce "Dracoul"), c’est-à-dire "le Dragon". Vlad III Țepeș se fait tout simplement appeler "Vlad". Ce n’est qu’à 40 ans passés qu’il signera Ladislaus Drakulya, nom qui se trouve gravé également sur son sceau.

Vlad III Țepeș, Dracula, est né entre 1429 et 1436 dans la province de Transylvanie, cœur de la Roumanie actuelle. Il a 20 ans quand il monte pour la deuxième fois sur le trône de Valachie, l'ancien nom de la Roumanie. Il est un prince dont le trône est pour le moins chancelant. Autour de lui, ce ne sont que ruses, complots, coup bas et trahisons…

Dracula doit jouer des coudes avec les Hongrois du roi Mathias Corvin, les Allemands de l’empereur Frédéric III, les Polonais du roi Casimir IV ou encore les Ottomans du sultan Mehmed II…

Il a fait assassiner 50 personnes lors d'un dîner

Dans sa propre principauté, Dracula a trouvé la parade : se débarrasser en une seule fois de tous ses adversaires supposés pour les remplacer par des fidèles apeurés. Et, comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, voici ce qu’il entreprend le dimanche de Pâques 1459. Il organise un banquet dans son palais de Târgoviste auquel il invite tous les boyards de Valachie – c’est ainsi qu’on appelle les aristocrates dans les pays de religion orthodoxe.

À la fin du repas, il leur demande de combien de souverains ayant régné sur le pays ils se rappellent. Le fait de citer un autre nom que celui du Prince avait pour effet immédiat, on s’en doute, de condamner à mort le malheureux convive.

En écartant les exagérations coutumières, on peut estimer à tout de même cinquante le nombre de notables qui furent ce jour-là empalés sur ordre de Vlad qui venait, de la sorte, conquérir pour l’éternité le surnom de Țepeș, c’est-à-dire "l’Empaleur".

Sa grande cruauté n'est pas une légende

Tant de légendes accompagnent la vie des personnages illustres… Pour Dracula cependant, les sources concordent pour décrire une grande cruauté et un caractère emporté. L’un des témoignages les plus fiables sur Dracula, c’est celui d’un de ses contemporains, Michel Beheim.

Et face aux Turcs, qui ne sont pas eux non plus des tendres, Dracula décide de faire encore pire. Il traverse le Danube, dévaste sur 800 kilomètres les villages turcs et bulgares. Fier de son raid, il écrit au roi de Hongrie qu’il a indifféremment tué "hommes et femmes, jeunes et petits enfants, ensemble avec les bébés", soit 23.883 morts, "sans compter ceux qui ont été brûlés vifs dans leurs maisons ou dont les têtes n’ont pas été présentées à nos officiers".

Il meurt en 1746, sur la route qui mène de Giurgiu à Bucarest. Comment ? Les versions divergent. Et sans en avoir la certitude absolue, on pense qu’il a été enterré dans l’église du couvent de Snagov, sur une île située au milieu d’un lac, à une trentaine de kilomètres de Bucarest.

Puis, Bram Stroker crée le comte Dracula

L'écrivain Bram Stroker est le second père de Dracula. Il s’est inspiré du nom de ce prince avide de sang, cruel, qui finit lui-même sa vie de façon très violente pour lui redonner vie sous la forme d’un comte-vampire aux dents pointues. Bram Stroker a créé le mythe si fécond du comte buveur de sang lorsqu’à la nuit tombée il sort de son tombeau pour persécuter les vivants.

