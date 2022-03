VIDÉO - "Zone Interdite" : dans les coulisses de la parade anniversaire de Disneyland Paris

30 ans déjà. Le 12 avril prochain, le parc d'attractions Disneyland Paris fêtera ses trois décennies d'existence. À cette occasion, les journalistes de Zone Interdite ont suivi Katherina, nouvelle danseuse de la traditionnelle parade, organisée dans les allées du parc.

Comme ses autres collègues, deux tenues sont disponibles pour la jeune participante, selon la température extérieure. "Normalement, on change de costume toutes les semaines. C'est mon moment préféré", explique-t-elle juste avant de plonger encore un peu plus dans l'univers Disney.

Dans ce reportage de Zone Interdite, découvrez en exclusivité les derniers préparatifs de cette revue attendue par les millions de visiteurs chaque année. Pour Mathieu et Natalia, les metteurs en scène, dès ce mois de mars, cette nouvelle parade signe l'aboutissement de longues semaines de répétitions dans les studios de danse du parc. "Il y a beaucoup de pression", avoue-t-il. Et pour cause, même en l'absence du public, les danseurs doivent dès les répétitions être au maximum de leur art.

