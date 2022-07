Comment passer des vacances en Espagne sans quitter la France ?

En vous rendant dans la ville de Llivia, située dans les Pyrénées Orientales, vous serez à 5 kilomètres de la frontière, côté français mais pourtant, vous vous retrouverez en Espagne tout ça pour des raisons historiques.

Cette bourgade de 1.400 habitants existe depuis l’an 3.000 avant Jésus-Christ et son histoire a été tumultueuse. Conquise par les Romains, puis par les Musulmans vers l’an 720, elle est ensuite récupérée par l’empereur ibère Charles Quint, qui lui accorde le statut de "ville". Un statut qui va être déterminant pour l’avenir de Llivia, quand en 1659, le roi Louis XIV signe le traité des Pyrénées entre la France et l’Espagne. C'est "un troc" entre les deux pays dans lequel nous nous récupérons ce qui est devenu aujourd’hui la Catalogne française, notamment la Cerdagne où se trouve Llivia qui aurait donc dû devenir française.

Mais, les termes du traité vont permettre aux Espagnols de la conserver. Ils font remarquer que dans le traité il est écrit noir sur blanc que les Français doivent récupérer les villages de la Cerdagne. Or, Llivia a un statut de "ville", donc elle n’entre pas dans l’accord. Et comme les Espagnols veulent la conserver, vu sa situation stratégique, pas le choix, les Français doivent céder. Ils exigent juste qu’elle ne soit pas fortifiée. Llivia devient donc une enclave espagnole en France et elle l’est toujours aujourd’hui.

Llivia est reliée à l’Espagne par une route de 4 kilomètres, une route neutre, ni espagnole, ni française, avec juste un mini dos d’âne pour vous signaler que vous passez la frontière.

