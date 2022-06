Pourquoi nous pouvons vraiment être jaloux du homard

Le homard est un crustacé aux pinces impressionnantes et à la carapace ultra-résistante qui nous demande, justement, une pince à nous aussi pour pouvoir le déguster. Il est résistant et peut vivre 70 ans et même parfois devenir centenaire. Aux États-Unis, on a même eu le cas de Louie, un homard de 10 kilos âgé de 132 ans, ce qui a amené à se poser la question de savoir quel était le secret de la longévité de ce crustacé.

Et là, on a découvert que le homard ne vieillit pas. Il n’est pas immortel, ce n’est pas le Highlander des mers, il finit par passer à trépas, mais seulement si un homme a la mauvaise de le pêcher ou qu’il attrape une maladie. Sinon, il est biologiquement immortel. Il sécrète une enzyme qu’on appelle "télomérase" qui lui permet de renouveler ses cellules à l’infini. Contrairement à nous, dont les cellules finissent invariablement par se détériorer, ce qui explique que notre croissance s’arrête à un moment, à part quelques rares parties de notre corps, comme les oreilles et le nez. Chez le homard, ce n'est pas le cas.

Grâce à ces télomérases, le homard grandit toute sa vie, par mues successives de sa carapace. Ces enzymes lui permettent même de faire repousser une patte par exemple s’il la perd. Et en plus, plus il grossit, le homard, plus il devient fertile, ce qui explique que lorsque les premiers colons américains ont débarqué sur la côte Est des Etats-Unis, elle était infestée de homards. Ce n’est plus le cas, la pêche et le prix de ce produit devenu de luxe sont passés par là...

