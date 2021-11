Comment Hennig Brandt a découvert le phosphore au lieu de la pierre philosophale

C’est le moment de rendre hommage à une personne qui a joué un rôle important dans l’histoire mais dont l’identité ne suscite aucune réaction quand on la décline, c’est l’Illustre Inconnu. Vous ne connaissez pas Hennig Brandt et pourtant vous allez voir, vous la connaissez tous.

Hennig Brandt est un alchimiste allemand et en 1669, il arrive enfin au bout de ses peines. En effet, depuis des années, il cherche à créer la fameuse pierre philosophale, celle capable de transformer n’importe quel métal en or, de guérir toutes les maladies et de prolonger la vie au-delà de ses limites naturelles. Si vous avez lu ou vu Harry Potter, ça vous parle…Comme beaucoup d’autres en Europe qui y croient dur comme fer, Hennig Brandt cherche la formule magique et il croit l’avoir enfin trouvé grâce à un ingrédient assez incongru : l'urine.

En observant sa couleur légèrement dorée, il s’est dit que c’était forcément l’ingrédient incontournable pour fabriquer la pierre. Hennig Brandt commence alors à stocker des milliers de litres d’urine pour ses expériences, 6.000 litres en tout ! Il se met alors à la chauffer dans un chaudron. Pendant plusieurs heures pour la faire évaporer. Il obtient alors une substance étrange qui ne ressemble à rien de connu…"Eurêka !", comme dirait Archimède. L’Allemand pense avoir trouvé le Graal des alchimistes. Il approche alors un bout de métal du fruit de ses expériences, si tout se passe bien, il se transformera en or. Mais, il ne se passe rien du tout.

Hennig Brandt a inventé le phosphore

Mais Hennig Brandt n’a pas tout perdu dans l’histoire. Il se rend compte que cette substance étrange a d’autres propriétés : elle s’enflamme très facilement à l’air libre et quand elle est dans le noir, elle se met à briller. Cette qualité va lui donner son nom. En grec, "porteur de lumière" se dit "phosphoros". Hennig Brandt vient de découvrir comment fabriquer du phosphore, le deuxième minéral le plus présent naturellement dans le corps humain, à 85% dans nos os et nos dents.

Grâce à l’alchimiste d’Outre-Rhin, cela devient un tout nouvel élément chimique qu’on retrouve aujourd’hui un peu partout, comme sur les allumettes pour mettre le feu ou dans nos dentifrices pour enlever la plaque dentaire. Hennig Brandt, cet illustre Inconnu qui désormais ne l’est plus et qui trouva le phosphore, faute de trouver l’or.