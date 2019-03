publié le 24/03/2019 à 14:55

Faut-il mettre en place une VIème République ? Emmanuel Macron est-il le dernier président de la Vème République ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI, dimanche 24 mars, Raphaël Glusckmann estime que le président de la République a poussé "à bout la logique de personnalisation du pouvoir, il a poussé à bout les logiques de la Vème République".



La tête de liste du Parti socialiste pour les élections européennes ajoute : "Quand il y a une crise sociale, ça se transforme en crise de régime (...) La République ne doit pas donner l'impression d'être ébranlée quand il y a des manifestations".

Raphaël Glusckmann revient sur l'idée du grand débat national mis en place par le chef de l'État. "Je n'étais pas contre. Je pense qu'on a besoin d'un grand débat pour sortir de cette crise".

Cependant, il reproche à Emmanuel Macron "son arrogance et son injustice". Il a "craqué l'allumette sur le baril de poudre, mais ce n'est pas lui qui a rempli la poudre dans le baril. Il n'est pas le seul responsable. C'est 30 ans d'impuissance publique cette crise". Mais selon la tête de liste PS aux élections européennes, "Quand on sait, comme Emmanuel Macron, quand on est élu sur un baril de poudre, la première chose qu'on fait, ce n'est pas de faire des cadeaux fiscaux aux riches et d'insulter les pauvres. C'est quelque chose d'extrêmement grave ce qu'il fait".