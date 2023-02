D'où vient l'expression "des pièces sonnantes et trébuchantes" ?

Cette expression, ça s’entend à l’oreille, qui ne date pas d’hier, ni même d’avant-hier puisqu’elle est née au XIVème siècle, un temps où les pièces étaient en métal précieux, en or ou en argent. Leur poids avait une importance capitale sur leur valeur. Voilà pourquoi on les pesait pour être sûr qu’on n’ait pas été victime d’une pratique punie à l’époque par la peine de mort.

Ce n’est pas la contrefaçon qui, elle aussi, menait aussi à une exécution d’ailleurs, mais le rognage, qui tire son nom du fait que des petits malins rognaient les pièces sur les bords pour récupérer ni vu, ni connu un peu d’or. Ainsi, la pièce n’avait plus la valeur prétendument affichée.

Pour être sûr qu’on ne s’était pas fait avoir, on utilisait une petite balance qui s’appelait un trébuchet. Si elles avaient le poids requis, c’est qu’on ne les avait pas trafiquées, elles étaient sonnantes, le bruit du métal, et trébuchantes, elles avaient le bon poids. D’où l’expression, mais malgré ce pesage, ça continuait à truander alors il fallait trouver un moyen plus efficace.

Et ce moyen, encore en vigueur de nos jours, ce fut de marquer la surface de la tranche des pièces avec des petites entailles, des petites cannelures. Si elles ne les avaient plus, cela voulait forcément dire que quelqu’un en avait rogné les bords et elles étaient ainsi déclarées non valables. Cette idée brillante, c’est un Anglais qui l’a eue en 1699 : Isaac Newton.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

