Pourquoi Cléopâtre vient encore d'être sacrée reine ?

Alors que sort aujourd'hui Astérix et Obélix : L'empire du Milieu de Guillaume Canet, un film RTL dans lequel Marion Cotillard interprète Cléopâtre, la célèbre reine égyptienne - la vraie - vient encore d'être sacrée reine. En effet, il s'agit bien de Cléopâtre VII de son nom complet, puisqu'il y en avait eu six avant elle.

Pas étonnant, car elles étaient toutes filles de pharaons et "Cléopâtre" en grec ancien signifie "de père illustre". Et le sien était Ptolémée XII, auquel elle succède en 51 avant JC : comme disait Dalida, autre Égyptienne célèbre, "elle venait d’avoir 18 ans". Mais de quoi des siècles après sa mort, Cléopâtre peut-elle encore être reine ? De Wikipédia ! L’encyclopédie collaborative en ligne.

Ces dernières années, on a constaté que les pages les plus consultées sont celles consacrées aux célébrités, au divertissement et à la politique. En 2021, c’était Squid Games, l’Euro de foot et la mort du Prince Philippe. En 2022, la Coupe du Monde, Messi et la mort de la reine d’Angleterre. Pourtant, cette même année, la page de Cléopâtre a été la plus consultée de Wikipédia avec 54 millions de vues. C’est deux fois plus par exemple que la page de Poutine !

Le responsable se trouve dans votre poche

Comment expliquer cet engouement pour le personnage historique ? Certes, en 2022, il y a eu une pub avec Cléopâtre diffusée pendant le Super Bowl, qui est regardé par deux Américains sur trois. Mais cela ne suffisait pas pour justifier le phénomène. La clé, ce sont nos smartphones. Car en fait, le responsable s’y trouve : c’est l’assistant vocal de Google !

Lorsque vous utilisez pour la première fois Google Assistant, celui-ci vous propose quelques exemples de commandes vocales, comme "Raconte-moi une blague" Ou "Montre-moi Cléopâtre sur Wikipédia". Et comme chaque mois, des centaines de millions de personnes l’utilisent, voilà l’explication.

L'outil Google Assistant est monté en puissance depuis deux ans. Avant cela, Cléopâtre, c’était seulement 2,5 millions de pages visitées par an. Ce qui est déjà pas mal. Donc pour être populaire, vous savez ce qu’il vous reste à faire : soudoyer Google.

