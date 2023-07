Jean-Sébastien Petitdemange est expert de la gastronomie et du patrimoine sur RTL. Pour l'émission "Ça va faire des histoires", il nous raconte l'histoire des frites ! Il nous rappelle que c'est "une culture populaire et culinaire en Belgique" qui est au "patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO". Dans pratiquement toutes les villes belges, il y a des friteries, qui sont très sérieusement classées entre zéro et cinq étoiles. "Un sorte de guide Michelin de la frite", précise-t-il. À la différence de la France, les frites belges sont cuites dans de la graisse animale, principalement du bœuf. Alors le doute persiste ... la frite est-elle d'origine belge ou française ?

Selon une légende que nous raconte Jean-Sébastien Petitdemange, les frites viendraient de Namur. Dans cette ville belge à 64 kilomètres de Bruxelles, les habitants pêchent du menu fretin dans la Meuse. Ce sont des petits poissons du fleuve qui sont ensuite frits. Mais durant un hiver du XVIIème siècle, l'eau est tellement gelée qu'aucune pêche ne peut être faite. "Un drame, une tragédie, une horreur", nous révèle l'expert gastronomique. Pour y remédier, ils décident de frire des pommes de terre en forme de poisson. Et voilà, comment les frites sont nées ... Enfin d'après cette légende ! La vraie histoire est totalement différente.

Les frites viennent de Paris !

Jean-Sébastien Petitdemange révèle aux auditeurs de "Ça va faire des histoires" la véritable origine des frites. Dans les années 1800, des vendeuses de beignets frits se sont installées sur le Pont Neuf de Paris. "Elles ont été les premières à avoir l'idée de plonger des tranches de pommes de terre dans une friture", informe l'expert. Très vite, elles les vendent sur ce même pont, mais également dans le boulevard du Temple, sur les quais de Seine, et autour des théâtres de la capitale. En 30 ans, la frite devient le symbole de la cuisine populaire parisienne ! "Elle devient identitaire et figure dans de nombreuses pièces de boulevard, de romans populaires, et de chansons de cabaret", nous apprend l'animateur radio.

Les frites arrivent en Belgique en 1844 avec Frédéric Krieger. Après avoir appris à cuisiner les frites à Montmartre, le Bavarois décide de devenir forain en Belgique. C'est lui qui ouvre la première baraque à frites du pays ! Il vend ses pommes de terre frites à l'image de Paris. "Aujourd'hui la culture de la frite est typiquement belge mais on fait la confusion entre culture et origine", conclut Jean-Sébastien Petitdemange.

