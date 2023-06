Pourquoi au Japon, votre groupe sanguin peut vous permettre de décrocher un emploi ?

Hormis lors d'une prise de sang ou lors d'un pépin de santé, notre groupe sanguin n'est pas souvent sujet à préoccupation. Mais à l’autre bout du monde, au Japon, c’est totalement différent. Là-bas, se renseigner sur le type A, B, O ou AB d’une personne est une chose très banale, comme connaître son signe astrologique. La raison est toute simple : les Japonais déterminent votre personnalité en fonction de votre groupe sanguin !

En 1927, le professeur Takeji Furukawa soutient que le type de groupe sanguin affecte la personnalité des individus. Depuis, cette idée s’est ancrée dans les croyances collectives de la société japonaise. Par exemple, on pense que les personnes du groupe sanguin A sont plutôt têtues et anxieuses. Les personnes du groupe B sont du genre impulsives et irresponsables. Le problème, c’est que ces idées reçues débouchent sur des discriminations à l’embauche. Jusqu’à récemment, un employeur était en droit de refuser un candidat s’il jugeait que la personne n’avait pas un assez bon groupe sanguin !

Même si c’est désormais interdit, il est encore légal de lui poser la question ! Autant dire que les patrons ne s’en privent pas pour chercher la perle rare : un candidat à l’embauche du groupe O. C’est le profil le plus recherché car ce sang a la particularité de ne pas contenir d’antigènes. Il est donc moins sensible aux virus, ce qui sous-entend qu'un employé avec ce sang risquera moins d’être malade, et donc moins absent.

De plus, au Japon, la croyance veut que les gens du groupe O soient des personnes particulièrement ambitieuses et généreuses. L’employé idéal ! Un seul bémol, les types O n’ont pas vraiment le sens du détail et ce n’est pas la ponctualité qui les étouffe. Ils sont vite pardonnés, car ce sont des personnes qui ont la réputation d’avoir le romantisme ou le sens politique dans la peau. Enfin dans le sang !

