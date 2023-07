Cybersécurité : pourquoi la nomination d'une Américaine à la commission européenne pose problème

Une polémique enflamme les couloirs de la Commission européenne. Bruxelles persiste et signe, en confirmant la nomination d'une Américaine à un poste clé, consacré à la régulation des géants de la tech. Cette femme se nomme Fiona Scott Morton et sera précisément la nouvelle économiste en chef de la direction générale de la concurrence. Néanmoins, ce n'est pas son genre qui pose problème, mais bien son ancienne activité de lobbyiste.



En effet, cette professeure d'économie a travaillé pour Amazon, Apple ou encore Microsoft. Elle était alors consultante indépendante pour de gros cabinets d'avocats, dont l'un est bien connu de Bruxelles : il serait le défenseur préféré des géants du numérique. Un souci, lorsque l'on sait que le futur poste de Fiona Scott Morton à Bruxelles se trouve notamment dans le bureau qui veille à une juste concurrence entre les entreprises.

Il est vrai que Fiona Scott Morton est une pointure des politiques anti-concurrentielles. C'est d'ailleurs l'une des meilleures, qui a planché sur ces dossiers pour le ministère américain de la Justice. Mais le conflit d'intérêt est trop gros pour nombre de députés européens et le Quai d'Orsay, entre autres. Tous demandent à Margrethe Vestager, la commissaire européenne qui a embauché Fiona Scott Morton, de revenir sur sa décision. Et bien que la Commission affiche aujourd'hui une fin de non recevoir, le dossier n'est pas clôt. La prise de poste est prévue pour le 1er septembre.