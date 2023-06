Pourquoi les loutres vont rendre jaloux beaucoup de couples ?

Les loutres sont des animaux particulièrement adorables. Elles font fondre tout le monde sur Instagram. Tout le monde a vu cette vidéo craquante de loutres sur le dos qui font quelque chose que beaucoup de couples ne font plus au bout d’un moment, le train-train qui rime pas avec "câlin". Elles s’endorment en se tenant la main… enfin la patte. Tellement mignon ! Mais en réalité, ce comportement n’a rien de romantique…

Les loutres de mer font partie de la famille des mustélidés, autrement dit une famille de mammifères caniformes, qui signifie carnivores. Vivant notamment dans l’océan Pacifique, elles passent la majorité de leurs journées dans l’eau. Y compris la nuit ! Et c’est d’ailleurs pour ça, qu’elles se tiennent la papatte quand vient l’heure du dodo !

Si les loutres de mer se tiennent parfois la main pendant leur sommeil, c’est tout simplement pour éviter…de dériver et de s’éloigner de leur proche ! D’après les scientifiques, se tenir la papatte est probablement un comportement spécifique à certaines loutres de mer. Généralement, ces mammifères se servent des algues ou des brins de kelp, qui poussent du fond marin jusqu’à la surface de l’eau, comme une ancre, ce qui leur permet de flotter sans risque de dérive. Encore plus futées, dans un même groupe, les loutres peuvent aussi s’accrocher toutes ensemble, en veillant l’une sur l’autre, par le biais du contact de leur queue ou de leurs pattes. C’est ce que l’on appelle un radeau. Chez les loutres de mer, c’est "Dirty Flotting", on ne laisse pas BB dériver dans un coin !

