Comment une Bible s'est retrouvée à encourager l'adultère ?

Cette Bible-là est connue sous le nom, en anglais, de "Wicked Bible", la Bible Perverse, ou encore "Adulterous Bible", La Bible adultère. Dans les deux cas, avouez que ce n'est pas très catholique.

Il s’agit en fait d’une réédition de la Bible du roi Jacques, nom de la traduction anglaise de référence du texte sacré. Elle est publiée en 1631, à Londres, par Robert Barker et Martin Lucas, deux imprimeurs royaux, et c’est d’ailleurs à cause d’eux que le scandale éclate parce qu’ils ont fait une grosse boulette.

Ils ont oublié le mot "not" ("ne pas") dans le commandement "Thou shalt not commit adultery" ("Tu ne commettras pas d'adultère"). À cause de cet oubli, la Bible a donc été imprimée avec le commandement "Thou shalt commit adultery", "tu commettras l’adultère". Vous imaginez l’aubaine pour ceux qui l’achetaient ? Et ça a dû arriver car cette erreur n’a été remarquée qu’un an après ! Et les deux imprimeurs vont la payer très cher.

Ils sont condamnés à payer chacun une amende de 300 livres sterling, ce qui représente à l’époque une année de salaire. Et leur licence d’imprimeurs leur est retirée. En parallèle, on lance alors la chasse à cette "Bible Perverse" pour qu’elle disparaisse de la circulation. Mais évidemment des petits malins ont réussi à passer entre les mailles du filet. Jusqu’à aujourd’hui où il n’en reste plus que 11 exemplaires dans le monde sur les 1.000 imprimés à l’époque. Une copie a d’ailleurs été vendue aux enchères en 2018 plus de 50.000 euros.

