Pourquoi il faut se méfier des requins quand on joue au golf ?

Ça se passe au Carbrook Golf Club à Brisbane, en Australie. Il y a quelques années, une rivière qui se jette de l’océan Pacifique sort de son lit et inonde ce golf où se trouve un petit lac. Mais, une fois l’eau retirée, une petite surprise attend les propriétaires.

Dans le lac, ils voient apparaître des ailerons de requin, précisément des requins-bouledogue. Pas de bol, c’est l’une des espèces les plus féroces au monde, celle qui a fait des ravages chez les surfeurs du côté de l'Île de la Réunion. C'est compliqué de les évacuer et on décide donc de les laisser là. Résultat : ils se sont parfaitement adaptés, ils se sont même reproduits.

Il faut dire que le lac est très poissonneux et que de temps en temps, histoire de faire frissonner les golfeurs, on leur balance de la viande, ce qui les attire dans la seconde suivante et les fait s’approcher à moins de deux mètres d’un des greens. Si ça vous tente, tous les mois, il y a un tournoi ouvert au public, qui s'appelle The Shark Lake Challenge, le Challenge du Lac aux Requins.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

