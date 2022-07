Woody Allen sur RTL : "Je n'ai jamais eu foi en l'Humanité !"

Rifkin's Festival, le dernier film de Woody Allen, va enfin sortir en salles en France, à l'automne prochain. Le réalisateur s'est confié à RTL, expliquant que ce film serait sûrement son dernier. Il est également revenu sur l'un de ses principaux traits de caractère : le pessimisme.

"Je n'ai jamais eu foi en l'Humanité !", lâche le réalisateur qui se décrit tel un "misanthrope pessimiste". Celui qui a produit quasiment un film par an depuis 1970 a expliqué à RTL tenter de "montrer pourquoi les gens doivent essayer de tenir bon, d'avoir du courage et d'aimer leur vie autant que possible, malgré l'épouvantable état de notre monde".

Woody Allen a également fait un retour sur sa carrière. Il a assuré n'avoir jamais fait "de vrais chefs-d'œuvre", et avoir conscience que "personne n'a été influencé par (ses films)". Pourtant, sa manière de commencer un nouveau film peut surprendre. Le réalisateur aurait toujours appliqué "la méthode de l'enveloppe", c'est-à-dire se faire financer le film sans avoir présenté le scénario, les acteurs ou même choisi s'il serait en noir et blanc ou en couleur.

Pour son avenir, il se voit plutôt dans le milieu du théâtre, pour "voir depuis les coulisses un public de 500 ou 600 personnes rire ou pleurer selon le sujet de ma pièce...".

De quoi parle "Rifkin's Festival" ?

Le film Rifkin's Festival sortira en salles le 29 septembre 2022 en France. Il avait déjà été présenté en ouverture du Festival international du film de Saint-Sébastien le 18 septembre 2020, hors compétition, puis en Espagne le 2 octobre 2020.

Le film suit un couple d'Américains en proie à des soucis conjugaux, qui se rend au festival du film de San Sébastien. La femme, interprétée par Gina Gershon, rencontre un jeune réalisateur français, Philippe (joué par Louis Garrel) et l'homme, joué par Wallace Shawn, commence une relation avec une Espagnole (Elena Anaya).

