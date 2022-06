Bigflo et Oli : "On est déjà nostalgiques" confie les deux frères

Bigflo et Oli : "On est déjà nostalgiques" confie les deux frères

Bigflo et Oli : "On est déjà nostalgiques" confie les deux frères

Bigflo et Oli : "On est déjà nostalgiques" confie les deux frères

Le duo Bigflo et Oli est de retour quatre ans après La vie de rêve. Les Toulousains publieront le 24 juin un nouvel album baptisé Les autres, c'est nous. Ils reviennent en grande forme avec un double album de 22 titres très riches entre "rap conscient" et rythme salsa. Un disque dans lequel ils bâtissent de nouvelles fondations. Ils avaient disparu après la sortie de leur documentaire à l'automne 2020. Une pause médiatique pour mieux se retrouver.

Les deux frères se sont confiés à RTL sur cette pause : "une des meilleures décisions pour moi. Ça permet de faire une mise à jour, une mise au point, que ce soit sur notre art, sur notre relation de frères, sur un peu tout ... C'est un reboot" confie Bigflo (Florian) le grand frère.

Les deux frères évoquent un "moment de retrouvailles avec l'écriture" mais aussi entre frères. "Dans notre relation de frères, on a réglé beaucoup de choses" évoque Oli (Olivio), le plus jeune des deux. Ils avouent avoir suivi une thérapie à deux pour retrouver leur individualité et aussi pour apprendre à se mettre "d'accord de ne pas être d'accord parfois."

"Une génération d'anxieux"

Dans leur nouvel album, Bigflo et Oli parlent de nostalgie et d'anxiété. Bigflo s'est notamment confié à RTL sur ses "crises d'angoisse" qu'il a appris à gérer et se questionne : "Est-ce qu'on est juste des pourris gâtés où est-ce que quand même on vit dans un monde qui est très anxiogène ?"

Bigflo et Oli sont attachants, émouvants et drôles. Tout cela à la fois dans ce disque où ils s'ouvrent encore d'avantage, partageant des duos avec Francis Cabrel ou MC Solaar, de qui ils pensent avoir "un peu la même image". Ils auraient en effet subi "les mêmes comparaisons, les mêmes critiques de la part du public que lui" selon Bigflo.

Le duo de 26 (Oli) et 29 ans (Bigflo) se disent également nostalgiques. "On se moque de nous même (...) on commence déjà à regarder les photos du passé".

Les deux frères seront sur la scène de Paris Bercy le jour de la sortie de leur album, le 24 juin au soir, pour le présenter à leurs fans. La salle a été remplie en quelques secondes. La tournée des festivals commencera dès le 30 juin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info