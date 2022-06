Muse ("Will Of The People") : "On est vraiment des dinosaures musicalement", s'amuse Matthew Bellamy

C'est l'un des groupes de rock les plus populaires au monde : Muse publiera son nouvel album fin août après avoir donné trois concerts dans des festivals en France. Groupe qui était de passage à Paris pour évoquer Will Of The People, neuvième enregistrement du groupe. Probablement le plus éclectique.

Leur maison de disques voulait sortir un best-of. "Jamais", ont répondu les Anglais. Mais pourquoi ne pas faire un album où ils mélangeraient toutes leurs influences ? Eux qui ont autant butiné dans le rock, le métal, la pop-électro et les ballades au piano...

"La jeune génération a tellement l’habitude d’écouter différentes sortes de musiques. Notre génération, c’était pas pareil, il y avait des tribus, ceux qui aimaient le rock, ceux qui écoutaient que du rap, ou de la pop, ou de la dance... Et les gens restaient dans leurs styles, explique Matthew Bellamy, le chanteur du groupe au micro de RTL. Le streaming est arrivé, tout le monde est exposé à toutes sortes de musiques. Nous avons grandi musicalement dans cette période où l’éclectisme est normal et je crois que c’est pour ça qu’on a exploré tant de styles dans nos albums".

"On a enregistré celui-ci à Abbey Road, comme notre deuxième album, continue-t-il. Et depuis 2001, je suis devenu bien plus fan des Beatles que je ne l’étais. Ado, je n’écoutais pas les Beatles, pour moi c’était la musique de mes parents. Mais depuis cinq ans j’ai beaucoup étudié les Beatles, l’écriture de Paul McCartney, ses lignes de basse, du coup j’étais bien plus heureux et honoré d’être dans ce studio cette fois…"

Inspirés par le chaos d'aujourd'hui

Leur prochain album a été inspiré par notre époque, entre guerre en Ukraine et démocraties occidentales vacillantes. "Je crois que les années 80 et 90 étaient des périodes calmes de l’histoire. On a grandi dans ces temps-là, rappelle Matthew Bellamy. Et on a peut-être tenu pour acquis le fait d’avoir une vie très sûre et calme. Il y avait toujours des trucs moches mais ça n’était pas pareil. L’instabilité est partout aujourd’hui dans le monde occidental. Tout le monde en a conscience. Et, bien sûr, ç'a influencé notre album. Y compris musicalement, ce disque est plus porté sur la guitare, la batterie alors que le précédent était plus électro. Naturellement, on a créé un son plus lourd."

Muse remplit des Stades dans le monde entier et prouve, d'une certaine manière, que le rock'n'roll n'est pas mort. "On a besoin d'une révolution", chante Matthew Bellamy dans le titre Will Of The People. Faire du rock aujourd'hui, c'est peut-être déjà être révolutionnaire... "On est vraiment des dinosaures musicalement ! On est toujours là, on entretient la flamme des musiciens qui jouent avec des instruments ! Et il n’y a pas tant de gens qui font cela dans la musique aujourd’hui, constate le chanteur. On entend principalement de la programmation. C’est le début de l’intelligence artificielle, on assiste à la fusion des idées humaines et des raccourcis qu’offre les ordinateurs."

"Je crois que ça va mener à la réduction de l’influence humaine sur beaucoup de choses, prédit Matthew Bellamy. Nous, on a toujours incorporé un peu de technologie et dans le même temps, on fait toute la partie humaine. On essaie de ne pas être démodé mais ça nous est égal. Je vais continuer à manger du fromage français avec du vieux vin et je jouerai de la guitare !"

Will Of The People, le nouvel album de Muse sortira le 26 août 2022. Ils seront le 3 juillet aux Eurockéennes de Belfort, le 6 à Beauregard et le 10 à Céret. Muse chantera aussi le 25 octobre Salle Pleyel, à Paris (ouverture de la billetterie vendredi à 10h).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info