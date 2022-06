Vacances d'été : un livre CD jeunesse a glisser dans l'autoradio

Au moment où on parle de rouvrir les centrales à charbon, voici l'histoire d'une ville minière : on disait, raconte l'auteur Mathieu Pierloot, que c'était "l'endroit le plus moche du monde, on disait que les habitants étaient les plus gentils du monde, on disait beaucoup de choses, certaines étaient vraies. La plupart étaient fausses". C'est l'histoire d'un endroit où un jour, bien avant que la ville ne soit ville, un petit garçon découvrit au fond d'un trou un caillou qui allait transformer des vies : un caillou noir. Du Charbon.

Avec poésie, ce livre raconte l'histoire d'une ville minière, qu'on imagine quelque part dans le nord "quand la mine vidait la ville de l'intérieur, et menaçait les murs des maisons"...

Grand déménagement Crédit : Le label dans la forêt

C'est l'histoire d'un déménagement forcé, quand l'école s'effondra en pleine nuit et que les habitants comprirent que la ville ne tenait qu'à un fil.

Pour accompagner l'histoire, la poésie se glisse aussi dans les chansons de Claire Vailler et Dominique Dépret alias Mocke, portées par Françoiz Breut dont la route a croisé celles de Dominique A et Yann Tiersen. Figure d'ailleurs dans cet album un titre écrit par Dominique A et porté par la voix cristalline et envoutante de Françoiz Breut : Les forges.



Ce Grand déménagement c'est aussi et surtout l'histoire d'une renaissance, après que la mine eut fermée et que les lapins furent revenus. Grand déménagement vient de paraitre au Label dans la forêt, c'est doux tendre et poétique, avec un happy-end maraicher.

Françoiz Breut : autrice des chansons, illustrations, narration, chant

Mathieu Pierloot : auteur de l’histoire

Claire Vailler : composition, chant

Mocke : composition guitares

À partir de 7 ans.

Prix : 19,90 euros





