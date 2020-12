VIDÉO - "Les Tuche 4" : la bande annonce enfin dévoilée

publié le 07/12/2020 à 07:33

C'est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année 2021. La famille Tuche revient sur le devant de la scène pour un quatrième volet, qui sortira en salles au mois de février. Réalisé par Olivier Baroux, Les Tuche 4 associera de nouveau Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, dans le rôle de Jeff et Cathy.

Dans la bande-annonce dévoilée ce dimanche 6 décembre, on constate que Jeff Tuche y affronte son beau-frère avec lequel il ne semble guère s'entendre, Jean-Yves, incarné par Michel Blanc. Celui-ci est directeur d’un entrepôt détenu par un géant américain du commerce en ligne.



Tourné en début d’année, Les Tuche 4 a été monté pendant la crise épidémique du coronavirus. Olivier Baroux et Jean-Paul Rouve ont été contraints de réécrire certaines scènes qui leur restaient à tourner, afin de pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale. Prévue initialement le 9 puis le 16 décembre, la comédie sortira finalement dans les salles obscures le 3 février 2021, a annoncé Pathé.