publié le 30/04/2019 à 22:08

Un hommage empli d'émotions. Michel Blanc, très ému, a dignement salué la mémoire d'Anémone, décédée à l'âge de 68 ans ce mardi 30 avril. "Je suis assez bouleversé, on s'était perdu de vue depuis quelques années mais ce qu'on a vécu ensemble était tellement fort, c'était le début du café-théâtre", lance d'emblée l'acteur français.



En effet, les deux partenaires se sont côtoyés pendant de longues années au sein de la troupe du Splendid. "On était très proches à ce moment là", dit-il. "Anémone, c'était une sorte de génie brute de la comédie. Quand je l'ai connue, c'était une beauté, une sorte d'Arletty. Elle avait une puissance comique et en même temps elle était très belle, très séduisante et très folle", explique-t-il.

Et de poursuivre : "Elle avait une imagination absolument débordante et elle vous sied sur des choses. Elle était tout sauf rationnelle, tous sauf routinière. Il y avait toujours quelque chose d'inattendu dans ce qu'elle faisait".

Michel Blanc évoque également une femme "ingérable" même si cela "n'a jamais posé problème quand on a travaillé ensemble". "À mon sens, elle n'a pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire. Tout le monde voulait Anémone. Et c'est le moment qu'elle a choisi pour partir", conclut-il.

