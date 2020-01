Les Tuche 4 : date, casting, histoire... tout ce qu'il faut savoir

publié le 26/01/2020 à 03:01

Le dernier épisode avait fait un malheur, réunissant 5,7 millions de spectateurs. Les Tuche 4 ne peuvent donc pas se permettre de faire moins et misent pour cela sur un retour aux origines. Après Monaco, Los Angeles et l'Élysée, la famille Tuche va revenir sur ses terres, le village de Bouzolles.

Et le film compte aussi sur un scénario aux accents très actuels de lutte contre le consumérisme et le e-commerce, comme l'a dévoilé Le Film français. L'histoire débute alors que Jeff Tuche a démissionné de son poste de président de la République et la famille est de retour à Bouzolles. À l'approche de Noël, Cathy Tuche demande un unique cadeau : avoir une chance de renouer les liens avec sa sœur, Maguy. Petit problème, le mari de celle-ci, Jean-Yves est fâché avec Jeff Tuche depuis dix ans.

Lors du déjeuner de réconciliation, Jeff et Jean-Yves commencent à débattre à propos de Noël. Jean-Yves qui travaille pour Magazone, géant américain du commerce en ligne, promeut les nouvelles technologies permettant de passer commande tandis que Jeff, amoureux des traditions, défend l'idée que seule la lettre au Père Noël peut être acceptée. Une prise de bec qui prend des proportions énormes puisque Jeff va se retrouver confronté à un géant de l'Internet...

Avec Michel Blanc et François Berléand

Le film est prévu pour le 9 décembre 2020 et si on y retrouve les acteurs emblématiques comme Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, deux petits nouveaux se glissent dans les rangs : Michel Blanc qui devrait jouer le beau-frère, Jean-Yves, et François Berléand, qui a confié à RTL avoir reçu un coup de fil inattendu lui annonçant qu'il allait jouer le rôle d'un menuisier s'appelant Pierre Noël.