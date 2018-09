"Nos batailles" : Romain Duris touchant en père courage abandonné

publié le 28/09/2018 à 21:02

Romain Duris est à l'affiche de Nos batailles, un long-métrage de Guillaume Senez qui sortira le mercredi 3 octobre. "C'est nos batailles à chacun de nous qui sont montrées par ce personnage d'Olivier qui se bat partout, à la maison, dans son lieu de travail, pour les autres", explique l'acteur. L'histoire d'un homme très investi dans le boulot, il est chef d'équipe dans une entreprise, qui doit aussi gérer sa vie de père de famille. Un papa qui va voir subitement sa femme partir.



"C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices partout et là cette femme disparaît et ce personnage va d'un coup essayer de faire une introspection et de comprendre où est-ce qu'elle est passée et peu à peu grandir", explique l'acteur. Une véritable remise en question pour cet homme qui "veut vivre". "De belles questions que l'on doit se poser tous sur les combats à mener", analyse le comédien.

Un film "sur la paternité, le couple et la dimension sociale"

Un film "sur la paternité, le couple et la dimension sociale". L'homme quitté, c'est un thème finalement assez rare dans le cinéma. "C'estsun peu tabou de retrouver l'homme chez lui en train d'essayer de se dépatouiller", note Romain Duris. Un film qui oscille entre réels moments douloureux et de jolis moments d'affection entre le personnage d'Olivier et ses enfants. "Je pense que dans chaque drame il y a des choses drôles qui se passent", résume Romain Duris.