publié le 04/10/2018 à 18:21

Le Diable de Hell's Kitchen est bientôt de retour. Après avoir été déclaré mort à la fin des événements de The Defenders,Daredevil est bel et bien vivant. Meurtri, Matt Murdock est bien décidé à embrasser les ténèbres.





C'est la libération de son ennemi juré Wilson Fisk, parrain du crime, qui le pousse à sortir de sa cachette. Soi-disant "repenti", Fisk monte toute une opération de communication visant à détruire l'image de Daredevil. La bande-annonce se termine d'ailleurs sur le face-à-face entre Matt, qui porte un costume noir, et un imposteur habillé en Daredevil, qui sème la terreur dans New-York.

Karen et Foogy, les meilleurs amis de Matt, sont aussi présents. On les voit rapidement en tenues sombres, probablement après l'enterrement de Matt, qu'on devrait découvrir au début de cette saison 3. Reste à savoir comment l'anti-héros parviendra à prévenir ses amis et surtout, les protéger du Caïd (Wilson Fisk), plus violent que jamais.