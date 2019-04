publié le 08/04/2019 à 19:54

Anti-héros hirsute tout droit débarqué des années vinyles, drogué aux disque noirs (et autres substances), Vernon Subutex arrive sur petit écran avec 3 épisodes le 8 avril 2019 sur Canal + dans l'adaptation en série des romans de Virginie Despentes.



Présentée en avant première durant le festival lillois Séries Mania, la série de Cathy Verney qui a déjà réalisé la série Hard également sur Canal +, est l'une des plus attendues de l'année. Peut-être pas autant que Game of Thrones mais aux regards de la saga multi-récompensée de Virginie Despentes vendue à plus de 320.000 exemplaires en France, l'attente est a son maximum. L'autrice sera d'ailleurs présente au festival Canneseries le vendredi 12 avril 2019.

Le casting est pour le moins alléchant puisqu'il réunira Romain Duris - pour la première fois dans une série - Céline Sallette dans le rôle de La Hyène ou encore Laurent Lucas récemment vu dans Une intime conviction aux côtés de Marina Foïs sur l'affaire Viguier. Pour l'heure, la série ne compte qu'une seule saison. Il y aura neuf épisodes de 30 minutes chacun, tous évidemment diffusés sur la même chaîne

> Vernon Subutex - Bande annonce

Quelle sera la trame de la série ?

Pour cette adaptation sérielle, la réalisatrice Cathy Verney a décidé de se focaliser sur les deux premiers volumes pour la première saison. Biographie aux contours électriques d'une génération qui n'a de rock que les disques noirs entassés dans le salon, Vernon Subutex retrace l'errance de ce personnage éponyme, ancien disquaire sans logis.



À l'image du roman, Vernon subit de plein front le décès d'Alex Bleach, ancienne star de la chanson, mort par overdoose. Détenant des cassettes sur lesquelles sont enregistrées des confessions très convoitées de l'artiste, le personnage interprété par Romain Duris est recherché par le Tout-Paris. Mais comme le rappelle la cinéaste, "adapter, ce n'est pas illustrer". Il ne faudra donc pas s'attendre à une adaptation parfaite.

Virginie Despentes a donné carte-blanche

Le travail d'adaptation s'est fait sur les deux premiers romans (la saga est une trilogie) et sans Virginie Despentes. Sans dire non au projet, la romancière a donné carte blanche mais s'est tenue complètement à l'écart. Il y a quelques semaines, lors du festival Le livre sur la Place de Nancy, l'écrivaine avait déclaré ne pas vouloir s'en occuper parce que "c'était très compliqué de laisser son travail à d'autres gens".

"Vernon Subutex 1", de Virginie Despentes Crédit : Grasset

La musique, héroïne de la série

Si dans le livre, les sons se lisent et s'imaginent, dans la série, ils sautent aux oreilles et rythment chacun des pas de Vernon qui évolue la majeure partie de la série avec un casque calé sur la tête. Héroïne de l'histoire, la musique rivalise avec les autres personnages : le budget est "sept fois plus important que celui d'une série traditionnelle", explique la réalisatrice. On retrouve des titres de Sonic Youth, Poni Hoax, Daniel Darc, les Thugs, New Order ou encore Jesus and Mary Chain.





La bande-son a été pensée à la fois en "évitant l'effet catalogue et l'aspect nostalgie", souligne Fabrice de la Patellière, directeur de la fiction chez Canal+. L'autre enjeu était de s'affranchir des morceaux cités dans le livre et de faire le distinguo entre la musique de la série de celle qu'écoute le personnage principal.

> New Order - Blue Monday