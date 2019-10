publié le 14/10/2019 à 13:06

Ce sera la comédie française événement à ne pas rater. Avec une affiche de rêve, Do you, do you St-Tropez a de quoi plaire au grand public : Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy de Palma, Virginie Hocq, Vincent Desagnat et Nicolas Briançon joueront ensemble. Voici la nouvelle bande du réalisateur Nicolas Benamou (Babysitting). Le film va raconter comment, dans les années 70, un policier pataud et maladroit, va enquêter dans la jet-set tropézienne auprès d'un riche brasseur belge dont la femme reçoit des message de mort. Le film a été écrit par Christian Clavier, Jean-Marie Poiré (Les Visiteurs) et Jean-François Halin (Les Guignols, OSS117)

Le film est un hommage évident aux grandes comédies du passé. Plus qu'un hommage, c'est une envie de renouer avec un genre que l'on a un peu abandonner mais que quelques films comme OSS117 remettent au goût du jour. "On est très admiratif de ce que les Français font le mieux, c'est-à-dire les comédies avec du verbe, des mots. C'est n'est plus de la nostalgie. C'est affirmé et revendiqué", explique Benoît Poelvoorde. "Ce n'est pas de la nostalgie, surtout pas. Sinon ça serait un travail avec des références et il y aurait du second degré, ce n'est pas ça on est en plein dedans", souligne Christian Clavier.

"Le film se passe dans les années 70 mais ce n'est pas un film des années 70 c'est un film d'aujourd'hui, clame Christian Clavier. (...) C'est ce que nous laisse les Américains finalement. On sait faire ça bien mieux qu'eux". Do you, do you St-Tropez est toujours en tournage et ce film est attendu en salles le 27 janvier 2021. Il faudra être patient.