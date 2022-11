"The Crown" : pourquoi la saison 5 suscite autant la controverse

Le sujet du jour. Le petit joyau de Netflix serait-il devenu l'ennemi de la couronne ? Deux mois après la disparition de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de son fils devenu Charles III, la saison 5 de la série The Crown est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 9 novembre.

Les critiques élogieuses n'occultent pas le scandale habituel que provoque chaque nouvelle saison de The Crown. Le risque d'un grincement de dents, plus retentissant, était de la partie bien avant la diffusion des nouveaux épisodes.

Et pour cause, la nouvelle décennie racontée est au cœur d'un décor qui n'est pas des plus plaisants pour la famille royale britannique. Les années 90 sont sans doute les plus compliquées du règne d'Elizabeth II (avec la fameuse "annus horribilis") et les plus noires pour le Prince Charles aujourd'hui roi. Jugée moins respectueuse des détails que par le passé, la brillante fiction est pointée du doigt.

Pourquoi on en parle ? Cette saison est-elle la plus controversée ? La série prend-elle trop de liberté par rapport aux faits historiques ? Tout devient-il plus sensible depuis la mort d'Elizabeth II ? La famille royale est-elle en position d'engager des poursuites en justice ? Quelle pourrait-être la suite de la franchise The Crown ?

Citation. "Cette saison est spéciale. C'est la première saison qui est diffusée après le décès de la Reine donc il y a une protection de la monarque qui est quand même très forte. En ce moment, c'est dur de dire au Royaume-Uni qu'on aime cette série et qu'on aime cette saison surtout, parce qu'elle est vue comme très compliquée par rapport à la Reine. On s'attend à voir le côté noir de la monarchie, et du système monarchique qu'on n'entend plus parler depuis quelque temps. La vieillesse de la reine et sa fragilité avaient fait que la Couronne était protégée d'une aura presque de sainteté. Certains pensent qu'il est encore un peu tôt parce que les Britanniques veulent garder un mythe", explique Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.

