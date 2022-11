Netflix : "The Crown", "Elite", "Enola Holmes"... Les nouveautés à ne pas rater en novembre

Le mois de novembre fait son arrivée. Et la plateforme Netflix vient apporter son traditionnel lot de nouveautés dans sa besace pour ce 11e mois de l'année 2022. Vous allez pouvoir élaborer votre petit programme de films, de séries et de documentaires à consommer sans modération. Surtout si la Coupe du monde de football au Qatar n'est pas votre tasse de thé. L'univers du stand-up sera mis à l'honneur avec le spectacle Presque de l'humoriste Panayotis Pascot.

La date du 9 novembre est une date particulièrement attendue. La saison 5 de The Crown sera enfin disponible. La série suit le règne de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier. Elite aura aussi le droit à une suite avec la sortie de la saison 6 au cours de ce mois de novembre. Les fans d'Halloween, de Tim Burton et de La Famille Addams devraient être satisfaits avec Mercredi.

Côté cinéma, la plateforme va proposer à ses abonnés des classiques du 7e art avec notamment Forrest Gump, E.T., l'extra-terrestre ou le récent Once Upon A Time... In Hollywood de Quentin Tarratino et sa distribution cinq étoiles. Les productions originales Netflix Enola Holmes et Balle Perdue ont droit à un second opus.

Les séries

The Crown

Date : 9 novembre

Deux mois après le décès de la reine Elizabeth II, cette nouvelle valse d'épisodes va révéler une nouvelle partie du règne de l'ancienne monarque. Cette 5e saison s'intéresse aux années 1990, de l'arrivée au pouvoir de John Major à la mort de Lady Diana, divorcée du prince Charles. Cette nouvelle saison marque aussi l'arrivée d'une distribution new-look.



Elite

Date : 18 novembre

Il va encore se passer des choses dans le lycée de Las Encinas ! Le feuilleton espagnol est de retour pour une 6e saison. Netflix a déjà annoncé qu'une nouvelle saison verrait aussi le jour.

Mercredi

Date : 23 novembre

"Imaginée" par Tim Burton, cette nouvelle série suit les aventures de Mercredi Addams, membre de la célèbre famille et désormais étudiante à la Nevermore Academy. Avec Jenna Ortega, Christiana Ricci, Luis Guzman et Catherine Zeta-Jones.

1899

Date : 17 novembre

Un bateau de migrants quitte l'Europe et va connaître un voyage qui va prendre un tournant totalement inattendu. Leur volonté de rejoindre la terre promise vire au cauchemar.

Mais aussi : Young Royals (saison 2), Blockbuster, Manifest (saison 4 partie 1), Blacklist (saison 8), les Télétubbies, le Monde de demain...

Films

Enola Holmes 2

Date : 4 novembre

Millie Bobbie Brown est de retour dans la peau de la sœur du plus célèbre des détectives Sherlock, incarné par Henri Cavill. La jeune enquêtrice a ouvert sa propre agence et va tenter de résoudre sa première mission officielle.



Balle Perdue 2

Date : 10 novembre

Après la mort de Charras, Lino et Julia forment le nouveau duo de choc de la brigade des stups. Lino est déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor. Avec Alban Lenoir et Stéfi Celma.



Noël tombe à pic

Date : 10 novembre

C'est Noël avant l'heure sur Netflix ! Amnésique à la suite d'un accident de ski, une riche héritière va trouver refuge chez un charmant propriétaire d'un chalet juste avant les fêtes. Avec Lindsay Lohan et Chord Overstreet.



The Wonder

Date : 16 novembre

Prétendant n'avoir rien mangé pendant plusieurs mois, une jeune fille aurait survécu à un miracle. Mais une infirmière est déterminée à mettre la lumière sur cette histoire. Avec Florence Pugh.



Mais aussi : Karaté Kid 2, Forrest Gump, E.T., l'extra-terrestre, Get Out, Once Upon A Time... In Hollywood, le Boulevard de la Mort, Jurassic World : La Colo du Crétacé, La Petite Nemo et le Monde des rêves, Les Nageuses...

Les documentaires

FIFA : Ballon rond et corruption

Date : 9 novembre

À quelques jours du début de la Coupe du monde, ce documentaire plonge dans les conditions d'attribution du Mondial au Qatar. "La FIFA est devenue une organisation criminelle", promet le teaser.



Eh Pepsi ! Il est où mon avion ?

Date : 17 novembre

Ce documentaire, en plusieurs épisodes, raconte la véritable histoire de John Leonard. Cet étudiant a fait un procès à la marque Pepsi pour une histoire d'avion de chasse.



Mais aussi : Killer Sally : Meurtre sous stéroïdes, Take Your Pills : Xanax, La Méthode Stutz : Un bonheur à construire, C'est assez noir pour vous ?!...

