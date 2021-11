"The Crown" : pourquoi la famille royale pourrait attaquer la série en justice ?

Le mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip dans la série "The Crown".

La série Netflix The Crown, retraçant la vie de la reine Élisabeth II de son plus jeune âge à son règne, va rentrer dans sa 5e saison, dont la sortie est prévue sur la plateforme pour fin 2022. La série est un véritable succès tant du côté des spectateurs que de la critique, récoltant notamment le prix de la meilleure série dramatique aux Emmy Awards 2021. Mais voilà, la 5e saison pourrait bien s'attirer les foudres de la famille royale britannique.

En effet, le site britannique the Sun révèle que des proches des Windsor se seraient rapprochés de leurs avocats, le cabinet Farrer & Co and Harbottle & Lewis, afin d'envisager une action en justice contre la série. La famille royale serait inquiète quant à cette prochaine saison qui va aborder des événements controversés. Selon le Sun, la saison 5 traitera des années 1990, avec notamment l'année difficile de la reine en 1992, le divorce de Charles et Diana et les retombées de la mort de Lady Diana en 1997.

Les producteurs de la série Netflix auraient également décidé de consacrer un épisode de la saison 5 à l'interview controversée de Lady Diana avec Martin Bashir en 1995, ce qui pourrait ne pas être du goût du prince William. Selon une source du Sun, les amis de la famille royale auraient demandé des conseils juridiques qui s'appliqueraient également à la famille royale. Cette source précise que les avocats de la reine surveillent tout de près. La sortie de la saison 5 de The Crown sera donc d'autant plus attendue.