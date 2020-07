publié le 25/07/2020 à 18:00

Le film Nos jours heureux (2006), d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, est diffusé ce samedi 25 juillet, à partir de 21h05, sur M6. Sorti en 2006, le long-métrage raconte l'histoire de Vincent Rousseau, "campé" par Jean-Paul Rouve, et qui va pour la première fois diriger une colonie de vacances.

Les bourdes commencent dès l'arrivée à la gare, au moment d'accueillir les enfants et de "rassurer" les familles. Mais les péripéties de l'apprenti-directeur ne manqueront pas de s'enchaîner quand le novice devra faire face à des animateurs peu professionnels et des adolescents (très) difficiles à gérer.

Un film qui vaut donc le détour pour (au moins) trois raisons :

1- Omar Sy avant "Intouchables"

Dans l'équipe d'encadrement, figure une tête alors très connue du petit écran mais encore discrète sur le grand : Omar Sy. Cinq ans avant le phénomène Intouchables (également réalisé par le duo Toledano-Nakache), et ses presque 20 millions d'entrées, on découvre un comédien à pleurer de rire qui joue un animateur aux méthodes pédagogiques discutables...

2 - Des enfants irrésistibles

Deuxième raison : les scènes avec les enfants, 70 au total, sont drôlissimes et sont souvent sources de fous rire : entre celui qui lit Le Figaro en peignoir, et le fugueur notoire, les relations avec l'équipe d'animation s’avèrent souvent compliquées...

3 - Des "scènes" déjà cultes

Enfin, il y a cette scène culte, où l'une des animatrices de la colonie, timide voire dépressive, explose à la piscine et parvient à finalement imposer son autorité. De quoi faire rêver de nombreux parents... Le film avait fait plus d'1,4 million d'entrées en salle à l'époque et avait remporté le prix du Public de l'Alpe d'Huez (2006).

> Nos Jours Heureux (VF) - Bande Annonce