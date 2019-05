publié le 27/05/2019 à 10:13

Farewell Yellow Brick Road. À Anvers en Belgique, le nom de la tournée mondiale d’au-revoir s’affiche au-dessus d’un gigantesque écran qui se fond directement à la scène. Six musiciens prennent place sur deux étages. Et soudain, une paire de lunettes carrées orange transperce l’obscurité. Sir Elton John arrive tranquillement. S’installe au piano, entonne Bennie & The Jets, puis Tiny Dancer.



Jamais en 2h30 il ne s’éloignera de son instrument fétiche. Le jeu est agile, appuyé. La voix forte, intense. Bien plus que lors de son dernier passage parisien. Le chanteur - costume noir serti de pierres - enchaîne les standards. Border Song, Take Me To The Pilot, All The Girls Love Alice, Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Les arrangements sont très épurés, sans cuivres ni cordes. Avec surtout les percussions du génial et fantasque Ray Cooper. On entend une fusée décoller avant RocketMan (qui donne son nom au biopic présenté au Festival de Cannes 2019), Philadelphia Freedom a des accents disco. Indian Sunset démarre a capella, comme dans les années 70/80. La musique respire : Levon dure 12 minutes, Someone Saved My Life Tonight, plus de 7. L'artiste disparaît, revient dans un costume bleu derrière son piano qui avance tout seul sur la scène, comme par magie.

> Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word Date : 27/05/2019

Le génie de la pop revisite un demi-siècle de succès sans en faire des tonnes. Il salue le public entre chaque titre. Il ne parle pas ou presque, il faut attendre deux heures et I'm Still Standing, habillé d'un déluge d'images d'archives, souvenirs de son immense carrière : des tournées folles au Roi Lion, de ses caricatures dans Les Simpson à l'enterrement de Lady Di. L'un des moments forts du show.



Plus tard, la star britannique rend deux hommages : le premier, à Bernie Taupin, son parolier de toujours. Le second, à son public. "Merci pour votre loyauté", dit-il. Des fans aux anges à la sortie : "Excellente soiré, un showman incroyable", s'extasie l'un d'eux tandis qu'une autre loue ce "pianiste de génie" : "Il entre dans mon top 3 de mes meilleurs concerts."



Elton John chantera dans toute la France en 2019 : le 18 juin à Lille, le 20 juin à Bercy, le 22 juin à Bordeaux, le 23 juin à Nîmes. Et il reviendra l'an prochain, le 10 octobre 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris.