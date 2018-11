publié le 28/11/2018 à 15:09

Le tournage a bel et bien commencé. J'accuse, le nouveau long-métrage de Roman Polanski se dévoile un peu plus grâce à l'acteur Jean Dujardin. Le comédien de 46 ans a publié une première photo de tournage du film sur l'affaire Dreyfus.



Moustache et uniforme militaire, l'interprète de Brice de Nice, est plus que jamais investi dans son rôle du lieutenant-colonel Marie-Georges Picquart, un personnage hautement important dans le dénouement de cette affaire qui a secoué la troisième République.

Au casting, on retrouvera de nombreux acteurs réputés : Grégory Gadebois (Le Dernier Coup de marteau, 2014), Olivier Gourmet (Chocolat, 2016), Melvil Poupaud (Victoria, 2016), mais aussi Emmanuelle Seigner (D'après une histoire vraie, 2017), Mathieu Amalric (The Grand Budapest Hotel, 2014) ainsi que Éric Ruf, Didier Sandre et Hervé Pierre, issus de la Comédie Française.

Le film du cinéaste franco-polonais sera un thriller psychologique, "sur fond d'espionnage". De manière détaillée, il retracera le destin du capitaine Alfred Dreyfus, victime d'une grave erreur judiciaire. J'accuse, référence à la lettre d’Émile Zola, parue en janvier 1898, sortira dans les salles obscures le 4 décembre 2019.