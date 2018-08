Leonardo DiCaprio repéré à Saint-Tropez avec sa petite-amie Camila Morrone

EXCLUSIVE - Ludicrous Leonardo Di Caprio arrives at Club 55 with girlfriend Camila Morrone

publié le 01/08/2018 à 12:44

Les photographes de la presse people sont bien informés et ils savent repérer les stars du monde entier même si ces derniers tentent de fuir la lumière. Leonardo DiCaprio a été aperçu pour quelques jours de vacances dans le sud de la France, dans le golfe de Saint-Tropez.



Ce sont les paparazzis qui chassaient près du Club 55 de Ramatuelle qui ont reconnu l'acteur américain malgré sa capuche grise et ses lunettes de soleil. Un indice de taille (outre le sweat-shirt qui jurait quelque peu avec la canicule de ces derniers jours) était la présence de Camila Morrone.

L'actrice et mannequin de 21 ans est la petite amie actuelle de l'acteur oscarisé. Elle a été aperçue avec sa mère (l'actrice Lucila Solá, 42 ans, et compagne d'Al Pacino, 78 ans) et Leonardo DiCaprio, 43 ans, sur la plage et dans le luxueux yacht qui leur sert de cocon sur la mer Méditerranée.



Si Leonardo DiCaprio semble se détourner des objectifs des curieux et des photographes, Camila Morrone profite de ses vacances en France avec plus d'insouciance en partageant ses aventures dans le Sud sur son compte Instagram.

Camila Morrone sur son yacht au large des côtes françaises Crédit : Instagram

Camila Morrone le mardi 31 juillet 2018 Crédit : Instagram