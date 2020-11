publié le 09/11/2020 à 11:15

Nicolas Bedos est aux commandes du prochain OSS 117, baptisé Alerte rouge en Afrique Noire, dont la sortie est pour le moment prévue au 21 février 2021. Alerte rouge en Afrique Noire se déroule dans les années 70, sur fond de Françafrique post-coloniale avec Jean Dujardin dans le retour du costume d'Hubert Bonisseur de La Bath.

À priori, le film s'annonce très incorrect. "C'est un acte de résistance aujourd'hui, réaliser un film comme OSS. Je l'ai montré à ma mère, par exemple le film, et la première chose qu'elle m'a dit c'est : 'Vous êtes courageux les gars'", explique Nicolas Bedos. "Gaumont n'a absolument pas privé le film de son extraordinaire irrévérence. Le personnage est plus con que jamais. Il nous arrivait parfois sur le plateau de nous dire : 'Ça fait du bien'", poursuit-il.

"Et il est vrai que le film, on en parle souvent avec Dujardin, est beaucoup plus actuel aujourd'hui que quand on l'a tourné parce que ça va à toute vitesse. Cette espèce d'autocensure et cette naphtaline morale qui s'abat sur nos sociétés, elle n'a jamais été aussi forte que maintenant et elle est encore plus forte que l'année dernière. Donc, je l'aime de plus en plus ce projet", conclut Nicolas Bedos.

